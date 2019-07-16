دبي تُكرّم مشاهير العالم بـ«نجمتها الذهبية»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

10 آلاف نجمة، هي قوام ما سيضمه «ممر المشاهير» في دبي، ذلك المشروع الذي تعكف شركة «إعمار» على تنفيذه حالياً ليرى النور أكتوبر المقبل.

حيث تكرّم من خلاله «دانة الدنيا» ثُلّة من المشاهير والمؤثرين، الذين تركوا بصمة ذهبية على صفحات التاريخ الإنساني وفي ذاكرة الناس، والذين أطلقوا أخيراً العنان لترشيحاتهم لأول 400 نجم وشخصية، ستضيء نجومهم «ممر المشاهير» الذي يتخذ من وسط مدينة دبي مكاناً له.

رحلة ترشيح الشخصيات المؤثرة لـ«دبي ستارز»، كانت قد انطلقت في مارس الماضي، وسعى خلالها الجمهور إلى ترشيح أكبر عدد ممكن من النجوم، والشخصيات العامة، وقد آثر القائمون على «دبي ستارز» أخيراً، البدء في الإعلان عبر موقع «تويتر» عن عدد من الشخصيات التي سيتم تكريمها في «دبي ستارز»، والتي ضمت نخبة من مشاهير العرب وبوليوود وهوليوود، ونجوم الرياضة والموسيقى والفن.

فنانة أسطورية

فيروز التي لا يزال صوتها يصدح في الفضاء العربي، حلّت على رأس قائمة المشاهير الذين سيتم تكريمهم بـ«نجمة دبي»، حيث وصفها القائمون على «دبي ستارز» بأنها «فنانة أسطورية أطربت العالم بصوتها العذب على خشبة أعظم مسارح العالم، من قاعة ألبرت الملكية في لندن وحتى قاعة كارنيغي في نيويورك».

كما ضمت القائمة الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، واللبنانية نانسي عجرم، واللذين سيتم وضع نجمتيهما إلى جانب الفرقة الكورية «أكسو» التي فتنت العالم بأغنياتها، وعلى إيقاعاتهم تراقصت نافورة دبي، فيما ينضم إليهم أيضاً الممثل الهندي شاروخان الذي لطالما اعتبر دبي بيته الثاني.

والممثل جاكي شان الذي اختار دبي مسرحاً لأحداث فيلميه «كونغ فو يوغا» و«فانغارد»، وأيضاً مواطنته الممثلة ني ني التي لمع نجمها بين أبناء الجيل الجديد، وكذلك الممثل زاكري ليفاي، نجم فيلم «شازام» الذي حلّ ضيفاً على دبي في أبريل الماضي، وأيضاً الممثل الهندي رانفير سينغ، والأمريكي داوين جونسون المعروف بـ«ذا روك».

كما ضمت القائمة أيضاً اللاعب ليونيل ميسي، ولاعب الكريكيت فيرات كوهلي، وزميله ماهيندرا دوني، ومصمم الأزياء إيلي صعب. قائمة الترشيحات لـ«دبي ستارز» لم تكن لتمضي من دون المرور على اسم الكاتب والشاعر اللبناني الراحل جبران خليل جبران، صاحب رائعة «النبي» و«الأرواح المتمردة»، لتبدو «نجمة دبي» أفضل تكريم لاسم الأديب الراحل الذي يعدّ من أبرز أدباء وشعراء المهجر.

تحية

باب الترشيح لـ«دبي ستارز» لا يزال مفتوحاً أمام الجميع، حيث سيتم إغلاقه مع نهاية الشهر الجاري، في حين ستظل «نجمة دبي» تحية تقدير لشخصيات تركت بصمتها في التاريخ، في مجالات عدة، بدءاً من الموسيقى، والسينما ومروراً بالهندسة المعمارية، والرياضة وليس انتهاءً بالأدب والفنون الأخرى، ليعزز «ممر المشاهير» من مكانة وسط مدينة دبي، كوجهة سياحية مفضلة، قادرة على استقطاب أكثر من 98% من زوار دبي.

4 أضعاف

وسيكون ممشى المشاهير «نجوم دبي» بمثابة تحية إلى شخصيات بارزة تركت بصمة ملموسة في العالم في مجالات متنوعة تشمل الموسيقى والسينما والفنون والهندسة المعمارية والرياضة والأدب، إضافة إلى الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.

وبما يعكس مكانة «وسط مدينة دبي» كوجهة سياحية مفضلة في المدينة تستقطب نحو 98% من الزوار القادمين إلى المدينة، وبما يسلط الضوء أيضاً على إمكانات «إعمار» الاستثنائية في مجال تطوير الوجهات العصرية عالمية المستوى. وسيضم ممشى «نجوم دبي» 10 آلاف نجمة عند اكتماله، أي 4 أضعاف عدد نجمات ممر المشاهير في «هوليوود».