أنشطة للطلبة في نادي الإمارات العلمي

المصدر: دبي - البيان

يقدم نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم حزمة من البرامج والمعسكرات الصيفية، التي تهدف إلى استغلال أوقات الأطفال والشباب خلال العطلة المدرسية.

ويستهدف البرنامج الطلبة والطالبات المواطنين من عمر 7 سنوات إلى 18 عاماً، ويمتد لمدة شهر تقريباً من 7 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل. يشارك في البرنامج أكثر من 270 طالباً وطالبة من مواطني الدولة في الأقسام العلمية بالنادي والأشغال اليدوية، حيث يتم تحديث معامل ومختبرات النادي سنوياً بما يواكب التطورات العلمية في المجالات المختلفة.

ويوفر النادي كل إمكانياته للنهوض بالمستوى العلمي للطلاب وخاصة الجانب التقني، عبر توفير البرامج العلمية في مجال الكهرباء والإلكترونيات والروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد والعلوم الحياتية، إضافة إلى الأعمال الفنية في مجال النجارة والأشغال اليدوية.

تميز

كما تتميز مشاركات الطلاب بالإقبال الكثيف على التخصصات العلمية، وخاصة مجال الروبوتات الذي يعتمد على البرمجة والأعمال الميكانيكية، وذلك في إطار توجه وحرص ندوة الثقافة والعلوم على دعم وتنمية المواهب الإبداعية لأبنائها من خلال نادي الإمارات العلمي، الذي يعتبر مؤسسة تستوعب وتحفز المواهب العلمية من جميع أنحاء الدولة، ويتمثل ذلك في توفير أحدث أنواع البرامج والعلوم والتكنولوجيا للطلاب ومشاركتهم في الملتقيات العلمية والمؤتمرات العالمية.