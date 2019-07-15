«الأولى الإذاعية» شريك إعلامي لـ«ليوا للرطب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديم الشراكة الإعلامية لمهرجان ليوا للرطب 2019، وسيتم إعلان تفاصيل ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي سيعقد اليوم في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة في أبوظبي، وسيلقي الضوء على تضافر جهود المشاركين بالمهرجان والجهات الوطنية في حفظ التراث والدأب على استمراريته ليبقى حاضراً في ذاكرة أبنائه ونقله لأجيال الغد.

وأشادت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الشبكة بجهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة للاحتفاء بموروثها الشعبي وبناء منظومة من التعاون البنّاء وفتح مجالات الشراكة المستقبلية.

وقالت: إذاعة الأولى سبّاقة في تغطية الأنشطة المحلية وأحداث الساحة الإماراتية، لتقدم رسالتها الإعلامية كشبكة وطنية تراثية، وتحقيق رؤيتها الرامية إلى تقوية الروابط المجتمعية وبناء الفرد وتعزيز هويته الوطنية مع الاحتفاء بإنجازات المؤسسات والجهات الوطنية.

أهداف

وأفادت أواديسيان بأن شبكة الأولى الإذاعية تسعى العام الجاري إلى تحقيق أهداف التسامح من خلال توسيع نطاق الشراكات الإعلامية والتغطيات النوعية المتمثلة في التواصل الإنساني والتعايش في المجتمع، ويعد مهرجان ليوا للرطب مثالاً حياً يحتفي بالناتج المحلي ويعزز من سبل الاستدامة في الزراعة والري ومحفلاً شعبياً وتراثياً أرساه «زايد الخير».