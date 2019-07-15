صيف الإمارات.. مكافآت وعروض لإسعاد الجمهور

المصدر: دبي - البيان

صيف الإمارات هذه السنة مميز، إذ يلاحظ المقيم والزائر وجود عروض وتخفيضات مغرية وشاملة، حيث تتنافس المراكز التجارية بالتخفيضات والسحوبات على جوائز بملايين الدراهم، أما المنتجعات والفنادق فقد تنافست فيما بينها لتقديم الأفضل مع خصومات لغاية 40% على أسعار الغرف والمرافق الصحية والمأكولات، مع مستوى ضيافة ورفاهية لا يضاهى.

تتجلى أبرز العروض في منتجع وفلل السعديات روتانا، فندق «ذا إتش دبي»، و«فندق بارك حياة دبي»، وفنادق «حياة بليس دبي»، وفندق «سيتي ماكس-دبي»، «سيتي ماكس-رأس الخيمة»، «سيتي ماكس-الشارقة»، وفندق «ديوكس في نخلة دبي» - فنادق أسكوت في الإمارات، ومرسى ياس مارينا أبوظبي ووجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي، ومطعم «تشيبرياني» الإيطالي الشهير عالمياً في جزيرة ياس ومطعم «هاكاسان» في قصر الإمارات، والمراكز التجارية في أبوظبي.

مخيم

وكشف منتجع وفلل السعديات روتانا، عن إطلاق مخيمه الصيفي الاستثنائي في نادي مغارة علاء الدين خلال الفترة الممتدة بين 30 يونيو حتّى 29 أغسطس المقبل، حيث يقدم المنتجع للأطفال واليافعين نشاطات تعليمية وتثقيفية ضمن أجواء مفعمة بالمرح والحيوية، وذلك بفضل موقعه المميز على جزيرة السعديات الشهيرة بطبيعتها، كما يَعِد النادي المخصص للأطفال بتوفير مغامراتٍ ممتعة وألعاب متنوعة تثري صيفهم، بما في ذلك لعبة النهر، ومسبح رشاشات المياه، والمنزلقات المائية، ومنطقة السينما بالإضافة لمنطقة النشاطات ومنطقة مخصصة للشباب.

عروض

وأعلن فندق «ذا إتش دبي» طرح عرضه المميز الخاص بعيد الفطر السعيد، الذي سيتيح لضيوفه عيش تجربة فريدة وسط ملاذ فاخر بعيداً عن صخب المدينة، وذلك من موقعه الفريد في قلب إمارة دبي. ويقدم الفندق ذو الخمس نجوم لضيوفه تجربة استثنائية عند حجزهم لإقامة في الفترة الممتدة بين 8 و20 أغسطس.

والتزاماً من الوجهة الفاخرة بتقديم عروض رائعة، ستتيح للعائلات ترقية مجانية إلى فئة الغرفة الأعلى، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل وصول مبكر، وتسجيل مغادرة متأخر.

استجمام

ويشكل «فندق ديوكس ذا بالم إيه رويال هايدواي» ملاذاً مثالياً من فئة 5 نجوم للباحثين عن قضاء وقت من الراحة والاستجمام في جزيرة النخلة دبي، حيث يمتلك شاطئه الخاص وإطلالات على «دبي مارينا»، وخلال أشهر الصيف يقدم الفندق عرض «سمر داي باس» المميز، الذي يشكل عرضاً مثالياً للاستمتاع بتجربة استثنائية خلال فصل الصيف، حيث يتيح للعائلات الاستمتاع بأجواء الشاطئ وحوض السباحة طوال النهار مقابل 100 درهم للشخص الواحد، ويتضمن العرض حسماً بنسبة 20% على الأطعمة والمشروبات، وذلك من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً، ويسري العرض حتى نهاية شهر أغسطس.

حزمة

فيما تطرح مجموعة أسكوت العالمية للفنادق حزمة من العروض الخاصة ضمن فندق «أسكوت بارك بلايس دبي» و«سيتادينس ميترو سنترال دبي» خلال أشهر الصيف لغاية 30 سبتمبر المقل، حيث تقدم المجموعة عرض «الليلة المجانية»، وذلك للضيوف الذين يقيمون لمدة ليلتين أو 4 ليال.

أوقات

وخلال أشهر الصيف تدعو إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي العائلات لقضاء أمتع الأوقات في ربوع مرسى ياس مارينا، الذي يضم تسعة مطاعم ومرافق رياضية ومنتجعات صحية رائدة، إلى جانب مراكز الرياضات المائية التي تضم أكاديميات مخصصة للإبحار والتجديف وتقدم خدمات تأجير القوارب، إلى جانب ملاعب الأطفال والنافورة المائية الموسيقية، فضلاً عن العروض الأسبوعية والفعاليات الموسمية التي تجعل من «ياس مارينا» وجهة استثنائية.

سحوبات

كما تتعاون المراكز التجارية في أبوظبي مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن فعالية مكافآت موسم عروض صيف أبوظبي، التي تستمر لغاية 3 أغسطس 2019، وتوفر حسومات صيفية في 800 متجر تتوزع على المراكز التجارية في أبوظبي والعين، وسوف يكون المتسوقون على موعد مع سحوبات مميزة للحصول على فرصة الفوز بشقة بقيمة مليون درهم في مشروع «وترز أج» إلى جانب السحوبات الأسبوعية على قسائم شرائية بقيمة 80 ألف درهم.

وسيحظى سكان أبوظبي وزوارها بفرصة الحصول على حسومات حصرية في أكثر من 800 متجرٍ ضمن المراكز التجارية، حيث تتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم وأكثر فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بواحدة من 6 قسائم شرائية بقيمة 20 ألف درهم في كل واحد من المراكز التجارية، كما يحظى المتسوقون بفرصة الدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى، والمتمثلة بشقة على الواجهة المائية في مشروع «وترز أج» والبالغة قيمتها مليون درهم، وتقدم المراكز التجارية باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية وخيارات تناول الطعام الملائمة لجميع أفراد العائلة بعيداً عن حر الصيف.