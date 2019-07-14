الصيف في دبي.. فعاليات متنوّعة وتجارب ترفيهية جذابة

المصدر: دبي - البيان

تفاجئ دبي زوّارها كل عام بكل ما هو جديد ومميّز، فهي مدينة متجدّدة دائماً، وتقدّم للسيّاح على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم تجارب فريدة تلبّي أذواقهم وتطلّعاتهم، فسواء كانت الزيارة للترفيه أو الاستجمام والاسترخاء أو للعمل، فأمامهم دائماً الكثير من الخيارات التي تقدّمها لهم هذه المدينة النابضة بالحياة بما تمتلكه من مقوّمات سياحية هائلة، وبنية تحتية متطوّرة تجعلها قادرة على توفير كل ما هو جذاب وممتع ومميّز لزوّارها.

واستطاعت «دار الحي» أن تحافظ على مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مدار العام، بما في ذلك فصل الصيف، ولكن هذا الصيف سيكون مختلفاً إلى حد ما، لاسيما بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، للفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام. وهو ما سيساهم في تشجيع السيّاح، لاسيما من العائلات على زيارة الإمارة، والاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات طوال فترة إقامتهم بها، لاسيما مع افتتاح وجهات جديدة مثل صالة «كوكاكولا أرينا»، وتوسّعات في مساحات التجزئة، إلى جانب الخيارات المتعددة التي توفّرها لهم مفاجآت صيف دبي، وعالم «مدهش»، وعالم دبي للرياضة، إلى جانب العديد من الحفلات، والفعاليات، والعروض الترفيهية في الصالات المغطاة والمكيفة.

صدارة مستحقة

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة «أون ذي بيتش» البريطانية المتخصصة في حجز العطلات الشاطئية، فقد تصدرت دبي قائمة الوجهات السياحية الصيفية، الأسرع نمواً في جذب الزوّار على مستوى العالم للعام الجاري، حيث أوضحت الدراسة أن بيانات الحجوزات السياحية للصيف الجاري أكدت أن السيّاح البريطانيين على وجه الخصوص سيتوافدون بأعداد غفيرة خلال الصيف على الإمارات لقضاء عطلاتهم الصيفية بها.

وتُعدّ «دانة الدنيا» وجهة سياحية مثالية لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، حيث تقدّم دبي كل ما هو جديد ومميّز من شأنه أن يساهم في ترسيخ سمعتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه والأعمال، من جهة أخرى، يضم التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي العديد من المهرجانات والفعاليات التي تنظّم على مدار العام، فيما تعدّ مفاجآت صيف دبي الحدث الأبرز على هذا التقويم لفصل الصيف، ولهذا يحرص الشركاء على تقديم برنامجٍ حافلٍ بالفعاليات الترفيهية العالمية والعروض الترويجية لاستقطاب الزوّار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأوقاتهم طوال فترة تواجدهم في دبي خلال موسم الصيف.

تجارب مميزة

كما بإمكان زوّار دبي خلال فصل الصيف قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بخوض تجارب جديدة، أو تكرار زيارتهم لوجهات لطالما أحبوها، وفيما يلي بعض هذه الوجهات الترفيهية التي ينصح بزيارتها وتجربتها.

«صالة كوكا كولا أرينا»: صالة مغلقة متعددة الأغراض، وهي الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، تستوعب 17 ألف شخص، وتمتاز بإمكانيات تناسب استضافة كبار الفنانين العالميين، علاوةً على مجموعة متكاملة من الفعاليات والأحداث والمناسبات الرياضية، الترفيه العائلي، العروض الكوميدية، المعارض والحفلات. وتستقبل صالة «كوكا كولا أرينا» بتاريخ 14 أغسطس المقبل، فرقة «1975» البريطانية «للإندي بوب» التي تحيي حفلها الأول في دبي، كما تحيي فرقة «ويست لايف» حفلها بتاريخ 29 أغسطس القادم، ولعشاق الضحك والفكاهة، فإن موعدهم 25 يوليو الجاري مع عرض «ستاند أب» كوميدي للشهير جايسون مانفورد وعرضه المميز الجديد بعنوان «مادل كلاس تور» في فندق «موفنبيك جي بي آر».

ويعتبر «ويف هاوس» وجهة مثالية للعائلات لقضاء أوقات لا مثيل لها في فندق أتلانتس النخلة، تتضمّن هذه الوجهة أنشطة مناسبة لكافة الأعمار مثل أكبر لعبة «باك مان» في العالم، بالإضافة إلى ألعاب «الآركيد»، وآلة ركوب الأمواج «ويف رايدر» وغير ذلك الكثير.

هناك أيضاً «ذا بوينت دبي نخلة جميرا»، وهي وجهة سياحية ترفيهية أيقونية جديدة ومميزة لكل من السياح والمقيمين على حد سواء، تعتبر إضافة مميزة ومليئة بالحياة لوجهات الترفيه والتسوق والضيافة في إمارة دبي، ولكن مختلفة عنها بتصميمها الداخلي المستوحى من التراث والثقافة الإماراتية، وتقع بالقرب من فندق «أتلانتس النخلة».

وجهات مميزة

وبالطبع، هناك الكثير من الوجهات المميزة، ومنها «لاغونا ووتر بارك» في «لا مير»، التي تُعدّ أحدث الوجهات لمحبّي المغامرات والتشويق في دبي، تضمّ أكثر من 10 ألعاب ممتعة ومناسبة لجميع أفراد العائلة، ويمكن لمحبّي التزلج على الأمواج الاستمتاع بأروع الأوقات في «ويف أوز 180 فلورايدرز»، بالإضافة إلى لعبة السقوط الحر، والنهر الهادئ، وتجربة «المانتا». وتضمّ الحديقة المائية المميّزة مجموعة كبيرة من الأنشطة والمعالم المشوقة مثل حوض السباحة الواسع و«أكوا بلاي» و«سبلاش باد» وغير ذلك الكثير.