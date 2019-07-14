حُلم كينية يتحقّق في «مفاجآت الصيف»

المصدر: دبي - البيان

شهد «آوتليت مول» إعلان اسم الفائز الأول في حملة تسوّق واربح، حيث فازت ميريام وانجيرو من كينيا بسيارة «إنفينيتي Q30» الفخمة، وذلك ضمن السحب الأسبوعي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوّق خلال دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي.

وقالت ميريام: «أشكر مفاجآت صيف دبي على الجائزة الرائعة، أنا سعيدة جداً لأنني حظيت بالفرصة للمشاركة والفوز، إذ أحب زيارة مراكز التسوّق خلال الصيف لأنها تقدّم تجربة غنية ومتنوعة، ما يمكّنني الحصول على كل ما أريد، وأجمل ما في فصل الصيف أنه يحمل معه مفاجآت جديدة كل عام، وأتمنى حظاً سعيداً لكل المتسوّقين هذا العام وأشكر مفاجآت صيف دبي على تحقيق حلمي الذي سيغير حياتي».

ولا تزال الفرصة متاحة للمتسوّقين للمشاركة في السحب الأسبوعي والفوز بإحدى السيارات المتبقية، من خلال إنفاق 200 درهم في مراكز التسوّق المشاركة، وهي «البرشاء مول»، ومركز البستان، ومركز المنال، و«الملا بلازا»، و«أرابيان سنتر»، و«بن سوقات سنتر»، و«برجمان»، و«سنشري مول»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«دبي أوتليت مول»، و«اتحاد مول»، و«الواحة سنتر»، و«الريف مول»، و«تايمز سكوير»، و«ويست زون الخيل»، و«نيو ويست زون مزهر».