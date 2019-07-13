حلا الترك تُبهر زوار «عالم مدهش»

المصدر: دبي - البيان

استضاف «عالم مدهش» أحد أكبر وجهات الترفيه العائلي في المنطقة، حفلاً غنائياً متميزاً أول من أمس، أحيته المغنية العربية الشابة حلا الترك. ولامست حلا الترك أحاسيس معجبيها الذين ردّدوا كلمات أغانيها الأشهر الجديدة مثل «خالي بلاش» وأغانيها المشهورة والمفضلة لدى الجماهير مثل «زهقانة» و«بابا نزل معاشه».

تواصل

وفي تعليقها على هامش حفلها الغنائي، قالت حلا الترك: «أنا مسرورة جداً للمشاركة في عالم مدهش. وأحببت التواصل مع الجمهور والمعجبين في الإمارات، وسررت لحضور شخصية مدهش معي على خشبة المسرح. وأرجو أن تتكرر هذه التجربة المتميزة في العام المقبل».

وأعرب منظمو عالم مدهش عن سرورهم باستضافة النجمة حلا الترك وإقامة حفلها في دبي؛ وأكدوا إقامة فعاليات ترفيهية مميزة ترضي جميع الزوار. واحتفالاً بالدورة العشرين لانطلاقته، سيكشف عالم مدهش عن مفاجآت فنية أخرى قريباً، ليعزز من مكانته كأحد أهم الفعاليات الترفيهية في المنطقة.

وجهة

ويعتبر عالم مدهش من أهم الوجهات الترفيهية خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للزوار الدخول مجاناً للاستمتاع بالحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات والوجهات الموزّعة على أربع مناطق مليئة بالمتعة والمرح، ومنها مجموعة واسعة من الألعاب، والعروض والمغامرات، وألعاب ال Go-Kart الحماسية وغيرها.

ويعد عالم مدهش 2019، الذي يتواصل حتى 58 يوماً، بتقديم تجربة فريدة لزوّاره من خلال ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية، وغيرها من العروض الجذابة التي تناسب العائلات، كما يعتبر الدخول المجاني لهذه الوجهة العائلية أهم ما يميز دورة هذا العام.

فرصة

وصممت الدورة الـ20 من عالم مدهش، لمنح العائلات والأطفال الفرصة للاستمتاع بإجازة صيفية لا تنسى، في مكان مثالي للأطفال لإشباع فضولهم، وتفريغ طاقتهم بطريقة ممتعة ضمن بيئة مبدعة، ما يتيح لهم اللعب والتعرف إلى أصدقاء جدد طوال فصل الصيف وجعله ذكرى لا تنسى، من خلال العديد من الأنشطة والألعاب الجديدة، التي تضاف للمرة الأولى، وتناسب جميع أفراد العائلة، إذ يمكنهم الاستمتاع بالألعاب في منطقة العجلات، كما يوفر للأطفال الأكبر سناً واليافعين ألعاباً مثل «الترامبولين البانجي»، وحلبة للتزلج على الجليد؛ كما يستضيف الألعاب التفاعلية؛ بالإضافة إلى منطقة المغامرات للأطفال الأصغر سناً، والتي ستمنحهم الكثير من المرح والتسلية، بما في ذلك «لعبة الكاروسيل»، وفناجين الشاي، وسيارات التصادم، وبيت المرايا؛ إلى جانب منطقة شوتايم.

باقات

وتتوافر باقات عروض خاصة للألعاب خلال أيام الأسبوع والعطل، فيما يحظى حاملو بطاقة «إسعاد» بفرصة الاستفادة من عروضٍ خاصة، فضلاً عن حسومات بنسبة 20 بالمئة على المطاعم الموجودة في فندق «نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي» وفندق «إيبيس مركز دبي التجاري العالمي» وفندق «إيبيس ون سنترال»، عند تقديم إيصال الدفع بقيمة لا تقل عن 100 درهم من «عالم مدهش».