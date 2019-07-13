«ذا تويست» متحف ومتنزه للنحت

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تشهد النرويج في سبتمبر المقبل، افتتاح متحف «ذا تويست» الذي صممته «بيارك إنغلز غروب»، وفق ما أعلن موقع «ديزاينيوم» أخيراً. ويشكل المشروع جزءاً من متحف صناعي، ومتنزه للنحت في بلدية يفينكار، التي تبعد 80 كيلومتراً شمالي أوسلو. وقد صممت «إنغلز» والفريق وحدة معمارية منحوتة، تستضيف البرنامج الدولي للمعارض الفنية المعاصرة حتى نوفمبر المقبل.

تناغم

ويتناغم المبنى الجديد، الذي تم الكشف عنه عام 2015، عقب مسابقة دولية مع البيئة الطبيعية للمتحف والمتنزه، وقد تم تصميمه لتعزيز تجربة الزوار عموماً. ويلتف المبنى الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع، ويصفه إنغلز بـ «الجسر غير القابل للسكن» عند منتصف الطريق، بينما تعبر نهر راندسيلفا، لتصل بين الجهتين الشمالية والجنوبية.

ويمكن الوصول إلى المبنى من جهتين، الجنوبية، حيث يدخل الزوار عبر مساحة شاهقة الارتفاع، مع خط رؤية يمتد حتى المدخل الشمالي، حيث يدخل الزائر إلى مساحة بانورامية مع مشاهد مطلة على الطاحونة الكبيرة والمناظر المحيطة. وعلق إنغلز على المشروع بالقول: «لقد اختبرنا أثناء بناء الجسر غير المسكون، أول تجربةٍ للبنية التحتية الاجتماعية، أو المبنى الذي يقوم مقام الجسر، أو مؤسسة ثقافية تقوم مقام قطعة من البنية التحتية».

وجهة ثقافية

أما رجل الأعمال وجامع التحف النرويجي وصاحب المتحف، كريستن سيفاس، فيقول: «يسرنا، بعد سنوات من التخطيط، افتتاح هذا المكان الجميل. سيتيح لنا ذا تويست، توسيع استقبال الزوار أكثر من أي وقت مضى. ونطمح لأن نحوّل المتحف إلى وجهة ثقافية، حيث المعارض العصرية ذات المستوى الرفيع وبرنامج متنزه النحت، الذي يكمّل الإرث الصناعي للموقع».