«صيفنا ثقافة وفنون».. رحلة استكشاف مرحة

المصدر: دبي - البيان

تستعد إدارة المكتبات العامة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لإطلاق موسمٍ جديد من «صيفنا ثقافة وفنون» ما بين 14 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، لترافق الأطفال من 6 سنوات وحتى 12 سنة في رحلة تعلمٍ واستكشافٍ مملوءة بالمرح، من خلال أربعة مخيمات حافلة بالأنشطة المتنوعة، التي تواكب أهداف دبي الطموحة حاضنة المستقبل.

ويتضمن البرنامج باقةً من فعاليات مبتَكَرة تمزج الثقافة والعلوم بالفنون والترفيه، مُتناولاً أربعة محاور رئيسة هي السعادة والقراءة والأسرة والمستقبل، تندرج تحتها مجموعة من الأنشطة كالبرمجة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي والتصميم. وتتوزع فعاليات البرنامج الصيفي على فروع مكتبات دبي العامة وهي الطوار، والراشدية، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، وهور العنز، والمنخول، وأم سقيم، وحتا، إضافةً إلى مكتبة متحف الاتحاد، الصرح الحضاري الإنساني المتميز.

ويضم البرنامج ورش عمل تفاعلية متنوعة، تعمل على تطوير مهارات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل، وخلق بيئة محفزة لدعم المواهب المحلية وإعدادها للقيادة، من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بأفضل صورة.

ويشتمل البرنامج الصيفي لهذا العام على أربعة مخيمات، يقام الأول و الثاني خلال الفترة من 14 إلى 25 يوليو، بينما يقام الثالث والرابع في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

انعكاسات إيجابية

وأشارت الدكتورة حصة بن مسعود، مديرة إدارة مكتبات دبي العامة في «دبي للثقافة» إلى أهمية البرنامج الصيفي، لافتةً إلى انعكاساته الإيجابية على المُشاركين، وقالت:«من خلال المخيم الصيفي نستكشف المواهب ونساعد على صقلها، وننمي مهارات المشاركين في البحث والتعلم والاستكشاف مستندين إلى برامجنا المُبتكَرة».