نسائم المفاجآت والعروض تنعش صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

مع حلول فصل الصيف ومع النمو المتزايد في أعداد السيّاح القادمين إلى دبي، تؤكد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامها المستمر بالعمل على تعزيز مكانة الإمارة من خلال تنشيط سياحة التسوّق ورفع مستويات الفعاليات الجاذبة للعائلات المقيمة والزائرة الباحثة عن نسائم تجعل فترة الصيف زاخرة بالمتعة والمرح.

وتسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى إبراز مكانة دبي ضمن قائمة الوجهات السياحية الصيفية المفضلة لدى السيّاح من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال سلسلة من المهرجانات والفعّاليات التي ينتظرها المقيمون والزوّار على حد سواء، مثل مفاجآت صيف دبي، وفعّاليات رمضان والعيد في دبي، والتي تندرج ضمن تقويم قطاع التجزئة السنوي. وتتعاون المؤسسة مع مراكز التسوّق في دبي لتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الزوّار، والعمل على تقديم تقويم غني بالعروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية خلال فصل الصيف.

موسم حافل

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع بيع التجزئة: «دبي من أهم الوجهات السياحية خلال الصيف، حيث تشهد المدينة موسماً حافلاً بالعروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية والتجارب العائلية الممتعة التي تستقطب الزوّار من حول العالم. ونحن سعداء بمستويات الابتكار التي يتميز بها قطاع التجزئة في الإمارة، حيث تقدّم مراكز التسوّق تجارب مميزة لزوّارها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها أيقونة سياحية متفردة بمعالمها ومراكز التسوق التي تزخر بها، لتؤكد دبي استمرارها في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لمفاجأة زوارها وتلبية متطلباتهم، سواء للتسوق أو الترفيه، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها خياراً مفضلاً للزوّار من الشرق والغرب في أي وقت من العام، نحن فخورون بكل ما نقدمه من تجارب لزوّارنا ونسعى للأفضل دائماً، كما نتطلّع للترحيب بزوّار دبي للاستمتاع بأجمل الأوقات خلال فصل الصيف».

استكشاف دبي

وقالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس»: «يتيح موسم الصيف فرصة رائعة لاستكشاف دبي، حيث صمّمنا وجهاتنا بأسلوب يوفر للمقيمين والزائرين على حدّ سواء، طرقاً عديدة ومذهلة لاختبار تجارب تعكس نبض وحيوية المدينة على مدار العام. وفي هذا الصيف، نتعاون مع المستأجرين في وجهاتنا لتقديم عروض وحسومات رائعة في «سيتي ووك» و«لا مير» و«ذا بييتش» و«كايت بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج» و«بوكس بارك» و«السيف» و«بلوواترز» و«لاست إكزت» عبر تطبيق SunSational Summer المجاني من «مِراس» على أجهزة أندرويد وآبل. وأضافت يعقوب: وإلى جانب ذلك، يمكن للزائرين الارتقاء بتجاربهم في المدينة أثناء الصيف من خلال مواقع الجذب الترفيهية العائلية، الحافلة بالمرح والإثارة مثل «جرين بلانيت» و«هب زيرو» و«ماتيل بلاي تاون» و«لاغونا واتربارك»، و«روكسي سينما» و«سي بريز».

وجهة مفضلة

من جانبها، قالت نتالي بوغدانوفا، الرئيس التنفيذي للعمليات، إعمار مولز: لطالما كانت إعمار مولز شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وحرصت دائماً على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً مفضلة للزوار من كافة أنحاء العالم، وعلى مدار السنة. وتستعد جميع وجهاتنا، وفي مقدمتها «دبي مول»، إضافة إلى «دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس»، ومراكز التسوق الكائنة في المجمعات السكنية، إلى دعم المؤسسة خلال موسم الصيف، عبر باقة من الفعاليات المميزة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة. ويسرنا أن نشهد أيضاً الدعم الكبير من قبل تجار التجزئة في وجهاتنا عبر العروض الترويجية المميزة التي سيطلقونها، بالتزامن مع البرامج والأنشطة الترفيهية العائلية التي ننظمها في مراكز التسوق التابعة لنا.

بطاقة دبي

تسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بشكل مستمر إلى تمكين الزوّار والمقيمين من التوفير خلال الصيف، وذلك من خلال تقديم «بطاقة دبي» التي تمكّن حامليها من الاستمتاع بأفضل المعالم والوجهات والجولات السياحية في دبي بأفضل الأسعار، إضافة إلى إمكانية الحصول على أسعار خاصة في أفضل المتاجر والمعالم السياحية في دبي، من التجارب العائلية الشيّقة إلى أجمل المغامرات في الحدائق المائية.