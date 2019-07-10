دورة «سما دبي» الصيفية تعزز متعة المشاهدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت قناة سما دبي أمس، دورتها البرامجية الجديدة لـ«صيف 2019»، والتي تنطلق صباح اليوم (الأربعاء)، وتتضمن مجموعة من البرامج التي تبث للمرة الأولى، تم إنتاجها في «استديوهات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة»، إلى جانب مجموعة من التغطيات المباشرة التي تواكب الدورة 22 من مفاجآت صيف دبي بفعالياته وعروضه الترويجية كافة، التي تقام سنوياً في مختلف أرجاء الإمارة.

بالإضافة إلى باقة مختارة من المواسم المتجددة التي نالت متابعة عالية في الدورات البرامجية الماضية، بحسب نتائج الدراسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة.

إنجازات

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن الدورة البرامجية الجديدة، تسعى إلى إبراز الوجه الحضاري والإنساني والنهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها دبي وبقية إمارات الدولة، والترويج لهذه الإنجازات من خلال مجموعة البرامج الجديدة دون إغفال الجانب الحضاري المتمثل بإمارة دبي، ملتقى الثقافات والإبداعات العربية والإنسانية التي تستهدف جميع الفئات العمرية.

في الوقت الذي سيلاحظ الجمهور من خلالها التطور والتميز الذي أدخل على الشكل والديكورات، والمحتوى في الإعداد واختلاف الصورة، ونواحي التشويق في الإعلانات والخدمات التلفزيونية المقدمة من خلال شاشة سما دبي، تأكيداً لرؤية وتوجّه القناة وتقديرها لمشاهديها في محلياً وخليجياً وعربياً، ولتستمر القناة في اعتبار جمهورها بشرائحه المتعددة، الشريك الاستراتيجي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: سيتم لاحقاً إطلاق عدّة برامج جديدة شكلاً ومضموناً، وستسمر «سما دبي» في دعم المنتج الإماراتي التلفزيوني والمبادرات الوطنية، لتكون الشاشة العاكسة لدولة الإمارات عامةً ودبي خاصة، وبما يتوافق وخطها الوطني والاجتماعي، حيث سيلاحظ المشاهد البيئة التلفزيونية المتطورة والتي تجدد فيها «سما دبي» توجهها الوطني والإنساني في الترويج والتسويق لمنجزات الإمارات الحضارية.

أذواق المتلقي

وأشار حامد بن كرم، مدير أول برامج بالإنابة، إدارة القنوات المحلية، إلى الشراكة الاستراتيجية بين تلفزيون دبي بقنواته المتعددة ممثلاً بقناة سما دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بهدف تعزيز متعة المشاركة لدى كل أفراد العائلة ومنحهم فرص الفوز بالجوائز النقدية والعينية الفورية.

متوقفاً عند الكفاءات الإعلامية الوطنية التي استطاعت عبر فرقها العاملة المتميزة ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، من خلال تغطية جميع الأنشطة والفعاليات والعروض التي ستبهج الزائر والمقيم، داعياً الجميع إلى متابعة البرامـج والمسابقات التي تتوجه إلى جميع فئات المشاهدين.

وتابع: سيكون صيف 2019 مميزاً على مستوى البرامج الخاصة، كونها تحمل طابع الابتكار والتجديد، في ظل التوجه الدائم للقناة في دعم الشباب المواطن والمنتج الإماراتي التلفزيوني، مشيراً إلى نوعية البرامج المباشرة التي ستقوم بنقل تفاعل الناس مع الفعاليات في مختلف مواقع مفاجآت صيف دبي.

برامج جديدة

من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات، سيتابع الجمهور الحلقات الجديدة من برنامج «صيف مدهش» من تقديم الأطفال يوسف آل علي، وميرة النقبي، وعائشة العبيدلي، وعلياء حارب، ومن الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 16:00، يطل البرنامج الحواري الاجتماعي «تواصل» مع المذيعين علياء المناعي، وإبراهيم استادي، ومحمد الشحي.

ومقدمي الفقرات ميثاء إبراهيم، ورحاب المهيري، ووليد المرزوقي، متضمناً العديد من الفقرات في مجال الزراعة والأزياء والسياحة والديكور والرياضة والفن، وأخرى متنوعة مثل فقرتي «أسلوب الحياة العصرية»، و«الأسرة»، إلى جانب فقرات في الإيجابية والتحفيز والسعادة، والأمومة والتغذية والاهتمام بالأكل الصحي.

وكذلك البرنامج الجديد «12/‏‏‏‏‏‏8»، من الأحد إلى الخميس من الساعة 20:00 مع المذيعين غانم الشامسي، وحنان البلوشي، ومروان الشحي، ونبيل أيوب، وزينب العجمي، وسارة البلوشي، مع المواضيع الشبابية المتنوعة مثل السياحة والرياضة والفنون الاجتماعية، وأخبار التكنولوجيا والعلم، بما يعكس الروح الشبابية في طريقة طرح موضوع معين يكون حديث الشباب في هذه الفترة، حيث سيقوم مذيعو سما دبي في إبداء الرأي وتناول وجهات النظر المختلفة.

وابتداء من الاثنين المقبل، يطل برنامج «البراحة» من تقديم ليلى المقبالي، كسهرة يومية على مدار الأسبوع، تلقي الضوء على النواحي التراثية والشعبية لإنسان الإمارات في مجال التراث البحري أو البري وتراث أهالي المناطق الجبلية مع التركيز على العادات والتقاليد المتوارثة في فصل الصيف، إلى جانب فقرات وتقارير ثابتة مثل فقرة «تباشير» التي تختص بالثروات البيئية الزراعية في فصل «القيظ» كالنخيل والرطب والمانجو والليمون وغيرها، وفقرة «العادات والتقاليد النسائية» وفقرة شجرة التسامح «الغافة» وغيرها من الفقرات التي سيتم مناقشتها مع ضيوف الحلقات من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 23:00، والإعادة الساعة 13:00 من الاثنين إلى الجمعة، والساعة 23:00 السبت والأحد.

برامج متنوعة

وتحرص «سما دبي» على تقديم باقة برامج جديدة تعكس توجه القناة لتقديم كل ما يساهم في نقل النهضة الحضارية والإبداعية والنجاحات التي تشهدها مختلف إمارات الدولة.

حيث يواصل الإعلامي راشد الخرجي تقديم برنامجه الصباحي «البث المباشر» بالاشتراك مع إذاعة نور دبي من الأحد إلى الخميس الساعة 07:00 على مدى 3 ساعات، كبرنامج يومي يتناول مواضيع محلية وملاحظات الجمهور واقتراحاتهم، إلى جانب استيضاح المواضيع من المسؤولين المختصين عبر الهواء مباشرة، واستعراض أهم عناوين الصحف المحلية.

موعد ثابت

فيما تم تحديد الساعة 19:00 على مدار الأسبوع، موعداً ثابتاً لبث المواسم المتجددة من البرامج التي نالت نسب مشاهدة عالية في المواسم السابقة، مثل برنامج «الراوي» يوم السبت للباحث والمؤرخ جمال بن حويرب، وبرنامج «الورشة» الأحد، و«الإمارات تقرأ» الاثنين، وبرنامج «كشتات» الثلاثاء، وبرنامج «هلا Weekend» الخميس، و«إمارات السعادة» الجمعة، و«أول مرة» السبت.

فيما يستمر بث برنامج «أبعاد ثقافية» مساء الجمعة الساعة 20:00، وبرنامج «مزيون» السبت، كذلك الحال بالنسبة إلى برنامج «معاً نستطيع» الجمعة الساعة 19:00، وبرنامج «أمن وسعادة» في نفس التوقيت يوم السبت، كما تستمر فقرة الأحاديث ومحاضرات جائزة دبي للقرآن الكريم على مدار الأسبوع ابتداء من الساعة 05:00 صباحاً، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى.

دراما ومسلسلات

سيتابع جمهور قناة «سما دبي» عدداً من المسلسلات والأعمال الدرامية، على مدار الأسبوع، منها المسلسل الخليجي «بين قلبين» ابتداء من الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات، فيما سيتم بث حلقات مسلسل «كان في كل زمان» الساعة 21:00.