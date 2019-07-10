مطاعم دبي تُضفي نكهة خاصة على «مفاجآت الصيف»

المصدر: دبي - البيان

تستمر مفاجآت صيف دبي في تقديم أفضل العروض والفعاليات التي تغمر الزوّار والمقيمين بأسعد اللحظات، وتأتي عروض المطاعم لتضفي نكهةً خاصةً للحدث الذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل، حيث التنوّع الذي يتميز به قطاع المطاعم في المدينة، من خلال تسليط الضوء على أفضل المطاعم وتجارب تناول المأكولات في مختلف أنحاء الإمارة.

نكهات لذيذةيضفي مطعم «ديلي بوتيك» نكهات لذيذة على تجربة التسوّق في «مول الإمارات»، حيث يقدّم المطعم «بوفيه مشاوي» مفتوحاً أيام الثلاثاء والخميس من الساعة 12:00 لغاية 03:00 عصراً. أما عشّاق «البرغر» فهم على موعد مع عرض خاص الاثنين في مطعم «غوركان شيف» في «سيتي ووك»، مع عرض (اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً) من الساعة 6:30 وحتى منتصف الليل.

ويقدّم مطعم «مازينا» في فندق «العنوان مرسى دبي» عرضاً خاصاً الثلاثاء، يشمل أطباق الكبة والحمص والمشاوي من الساعة 07:00 لغاية 11:00 مساءً، وبأجواء تحاكي أجواء جبال الألب الإيطالية في مطعم «آبريس» في «مول الإمارات»، الذي يقدّم تخفيضاً 50% على الفاتورة الإجمالية كل أول خميس من الشهر.

وكذلك عشّاق المأكولات اليابانية على موعد مع عرض خاص في مطعم «كانباي» في سوق البحّار، بتقديمه تخفيضاً 50% على المأكولات والمشروبات كل أحد من الساعة 09:00 مساءً وحتى 02:00 بعد منتصف الليل.

قائمة خاصة

ويقدّم مطعم «أزكدنيا» لزوّار «مول الإمارات» قائمة خاصة لعشّاق المأكولات الشرق أوسطية، فيما يدعو فندق «والدورف أستوريا دبي نخلة الجميرا» زوّاره للاستمتاع بشاي بعد الظهيرة في «بيكوك آلي»، مع الحلويات الشرقية والفطائر المميزة منها كعكة «رد فلفت تشيز كيك» من الساعة 2:30 لغاية 06:00 مساءً.

ويقدّم المطعم التايلاندي «مانغو تري» عرضاً جديداً يمنح زوّاره فرصة حتى الإشباع للاستمتاع بعدد لا محدود من المأكولات، الأربعاء من الساعة 07:00 وحتى 09:00 مساءً. كما يمكن لعشّاق المأكولات الإيطالية الاستمتاع بقائمة مميزة تضم 4 أطباق في مطعم «ليوناردو» في فندق «ستيلا دي ماري» في «دبي مارينا» أيام الخميس من الساعة 07:00 وحتى 11:00 مساءً.

أما محبو اللحوم فهم على موعد مع عرض «غايمز أوف بونز» من مطعم «ماما زونيا»، حيث يمكنهم الاستمتاع بتناول طبق يتضمن نصف كيلو من الأضلاع، بالإضافة إلى البطاطا المقلية السبت والأحد من الساعة 12 وحتى 11 مساءً، ويقدّم مطعم «ذا سين باي سيمون ريمر» عرضاً الجمعة، للاستمتاع بالأطباق البريطانية مثل طبق «سلمون كارباتشيو» المدخن، و«ريزوتو الشمندر»، فضلاً عن يخنة لحم البقر.