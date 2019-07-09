«صيف دبي».. مفاجآت متواصلة تُسعد الزوّار

المصدر: دبي - البيان

تشهد مفاجآت صيف دبي خلال دورتها 22 العديد من السحوبات التي تمنح المتسوقين الفرصة للفوز بحوائز رائعة، وتشمل الجوائز هذا العام سيارات ومبالغ نقدية وقسائم تسوّق وغيرها من الجوائز المدهشة، والتي يمكن للزوّار والمقيمين الفوز بها خلال فترة الصيف.

استرداد نقدي

ويقدّم بنك رأس الخيمة الوطني و«ماستركارد»، الشريكان الرئيسان لمفاجآت صيف دبي، الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً باستخدام بطاقات «ماستركارد» الائتمانية وبطاقات «ماستركارد» للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني للفوز باسترداد نقدي لمشترياتهم خلال مفاجآت صيف دبي.

وسيتم اختيار فائز واحد يومياً للفوز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى 1000 درهم لإنفاقها طوال مدة حدث المفاجآت، وسيضاعف المتسوّقون فرصهم في الفوز عند إنفاق 250 درهماً على خدمات الدفع الإلكترونية من بنك رأس الخيمة الوطني.

«انفق واربح»

ويمنح عرض انفق واربح من «ابن بطوطة مول» الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون 250 درهماً في أي متجر للفوز بجوائز فورية يومية تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة «جيب رانجلر أنليميتد سبورت 2019».

ويمكن للمتسوّقين مضاعفة فرصهم في الفوز عند التسوّق خلال أيّام الأسبوع. ويمنح عرض أنفق واربح من ميركاتو مول الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة «إنفينيتي QX70» أو رحلة عائلية إلى تايلاند وذلك عند إنفاق 200 درهم.

ويقدّم «دبي فستيفال سيتي مول» الفرصة لزوّاره للفوز بجوائز يومية عند إنفاق أكثر من 300 درهم في أي متجر خلال مفاجآت صيف دبي. وسيتم اختيار فائزين أسبوعياً على مدى خمسة أسابيع، وسيحصل كل فائز على قسائم شرائية من دبي فستيفال سيتي مول بقيمة 10.000 درهم، ليبلغ المجموع الإجمالي للجوائز 100 ألف درهم.

وسيحصل فائز واحد على سيارة «لكزس GX 2019» العائلية، والتي تمتاز بمقاعدها الـ7. ويقدّم سوق التنين 2 الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر للفوز بثلاثة هواتف ذكية و10 قسائم تسوّق أسبوعاً، بالإضافة إلى فرصة الفوز بسيارة «بي إم دبليو» الفئة 4 «غران كوبيه».

وسيحصل كل شخص ينفق 350 درهماً أو أكثر في «سيتي سنتر مردف» على فرصة للفوز بسيارة نيسان باترول خلال مفاجآت صيف دبي. وحاملو بطاقات «ماستركارد» على موعد مع مفاجآت كبيرة في دبي مول حتى 20 يوليو الجاري.

حيث سيحصل زوّار المركز الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر باستخدام بطاقات ماستركارد على الفرصة للفوز بجوائز مميزة، ويمكن للفائز تسلم قسيمة الجائزة عند إدخال إيصال ماستركارد في آلة كبيرة متواجدة في منطقة «ممشى الأزياء»، وتشمل الجوائز رحلات سفر وتجارب من تقدمة ماستركارد، بالإضافة إلى تجارب من إعمار للترفيه وقسائم شرائية تصل قيمتها إلى 300 درهم، وغيرها من الجوائز القيمة الأخرى.

فيما يقدّم تطبيق دبي مول عرض «سربرايز آند ديلايت» اليومي، والذي يتيح للمتسوقين الفرصة للفوز بجوائز فورية تقدمها عدد من المتاجر المشاركة. ويتوفر هذا العرض حتى 3 أغسطس، ويمكن للمتسوقين المشاركة فيه عند استخدام التطبيق، حيث ستظهر بطاقة «امسح واربح» على الشاشة ليقوم المستخدم بمسحها والحصول على جائزته الفورية.

وللمزيد من الفرص للفوز، يقدّم دبي مول الفرصة لشخص واحد للفوز ببطاقة هدايا إعمار بقيمة 1000 درهم عند نشر صورة شخصية باستخدام هاشتاق (#TDMSurprizes). ويقدّم «ذا اوتلت فيليدج» جبل علي عروضاً ترويجية على أكثر من 500 علامة تجارية، بالإضافة إلى فرصة الفوز ببطاقة هدايا مراس بقيمة 100 ألف درهم.