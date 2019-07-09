«حمدان للتصوير» تعلن الفائزين بمسابقتي «البحر» و«التقاليد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الفائزين بمسابقة «انستغرام» لشهري أبريل ومايو الماضيين، حيث كان موضوع مسابقة أبريل «البحر»، أما مسابقة مايو فكانت بعنوان «التقاليد». وقد فاز بجائزة «اختيار الجمهور» لمسابقة «البحر»، المصوّر الإندونيسيّ عارف أداري.

حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز (CANON EOS M50)، مُقدّمة من «كانون الشرق الأوسط»، بينما فاز بنفس الجائزة في مسابقة «التقاليد»، المصوّر الهنديّ مايانك براجاباتي، واستحق الفوز بكاميرا رقمية من طراز (SONY Alpha a6300)، مُقدّمة من «سوني الشرق الأوسط».

وشَهِدَت نسخة أبريل من المسابقة حضوراً مميّزاً للعدسة العربية الناعمة، من خلال المصوّرة الإماراتية فاطمة الكمالي، والمصرية سلمى عبدالفتاح، بجانب المصور العراقي خالد جمال، والإيراني رضا كولجن، أما الإبداع الإندونيسي، فهو ليس جديداً على قوائم الفائزين بالمسابقة، مُمثَّلاً بالمصوّر عارف أداري.

كاميرا عُمانية

أما نسخة مايو، فانحازت للكاميرا العُمانية، بفوز المصوّرين أسعد عبدالله النبهاني، وعوف عبدالله الشحي، بجانب المصوّرة التركية ليلى إمكتار، والمصوّر الإيرانيّ بابك مهرافشار، والمصوّر الهنديّ مايانك براجاباتي.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «انستغرام» (HIPAae)، وقد شَهِدَت مسابقة أبريل، استخدام الوسم (HIPAContest_TheSea#)، أما مسابقة مايو، فكان الوسم الخاص بها هو (HIPAContest_Traditions#).

غموض وتشويق

وعن الحدث، قال علي خليفة بن ثالث، أمين عام الجائزة: «العدسة الفوتوغرافية تبحث عن كشف الغموض وملاحقته في مخابئه، والبحر هو مملكة الغموض والتشويق التي تَشُدُّ اهتمام المصوّرين، وتضعهم في مغامراتٍ ممتعةٍ مشوبةٍ بالخطر والمفاجآت، فنوعية المشاركات قد فاقت التوقعات، وهذا يؤكّد الجاذبية البصرية للبيئة البحرية».

وأضاف: «الصورة خير سفير لتقاليد الشعوب وطقوسهم المختلفة، فهذا النوع من الصور نجده مفعماً بالتفاصيل المثيرة للفضول والدهشة، وله عاملٌ كبير في مدِّ جسور التواصل والتعارف وتبادل الثقافات بين الشعوب، إذ نبارك للفائزين، وننصح الباقين بدوام المثابرة في النسخ القادمة حتى الوصول للفوز».

ويقول المصور الإندونيسيّ عارف أداري، الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» في مسابقة «البحر»، عن صورته الفائزة: «موقع التقاط الصورة هو بحر «تاليسايان» في جزيرة «ديراوان» بإندونيسيا عام 2017، إذ لاحظتُ وجود عددٍ من أسماك «قرش الحوت» يسبحون بالقرب من قوارب الصيد التقليدية، وأنا سعيدٌ جداً بالفوز بالمسابقة التي كان لها الفضل في سعيي لتطوير خبرتي في التصوير.

فقد سبق لي الفوز بمسابقة «انستغرام» في رمضان عام 2016، وإنني أستمدُّ إلهامي من العديد من المصورين، منهم بول نيكلين، ومايكل ياماشيتا، وأربين رامبي».

استكشاف

فيما تقول المصورة الإماراتية فاطمة الكمالي، عن صورتها الفائزة: «التقطتُ الصورة في الفلبين في يناير 2019، جمال الشواطئ هناك منحني حماسة استكشاف المناظر الجوية، وهذه المرة الأولى التي أتذوّق فيها طعم الفوز، وهو شعورٌ رائعٌ حقاً، أشكر جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير، على هذه الفرصة، ولديَّ رغبةٌ كبيرةٌ بالتقاط المزيد من الصور، والمشاركة في جميع المسابقات القادمة، وأطمحُ دوماً لإلهام المبدعين، ومشاركة المعرفة وإرسال رسائل إبداعية عبر فن التصوير».

بينما يقول المصور الهنديّ مايانك براجاباتي، الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» في مسابقة «التقاليد»، عن صورته الفائزة: «تمّ التقاط الصورة خلال مهرجان «جانجور» السنوي للفنون الشعبية في أودايبور، راجستان، «غومار» اسم الرقصة الشعبية التي تؤديها النساء بالأزياء التقليدية «الساري».

والتي تغطي وجوههنّ أيضاً. الصورة بعنوان «الانسجام»، حيث تُبرز الامتنان والبساطة وتناغم الألوان والحركة، لقد سبق لي الفوز عدة مرات، إلا أن الفوز بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير، له هيبة ومقام خاص لدى كل المصورين بالتأكيد، وأعتبر التصوير وسيلة تواصل عالمية فائقة السرعة والفاعلية، وأطمح لتطوير موهبتي، ومشاركتها مع مجتمعات المصورين حول العالم».