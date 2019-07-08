مجموعة صور "القطط الواقفة " تحصد إعجاب رواد المواقع

المصدر: فاتن صبح

ربما لأنها تتسم بالغرابة، اكتسبت القطط حب البشر منذ الأزل. وواحدة من السلوكيات الغريبة والأكثر مدعاة للعجب، هي وقوفها على قائمتيها الخلفيتين إما لاستراق نظرة من النافذة أو للوصول إلى الطعام.

وبما أن الأمر يجعلها تبدو بغاية الظرافة أشبه بالسرقاط، فقد ألهمت المصور الفوتوغرافي أليكسيس رينو على التقاط صور لها ضمن مجموعة "القطط الواقفة".

مستمداً الوحي من وقفة "القط ذو الحذاء" صاحب القصة الشهيرة، بدأ ألكسيس بجمع عدد من الهررة والتقاط صور متعددة لها بعدسة كاميرته حيث جاءت النتائج مذهلة.

وتعتبر القطط بالفعل من أكثر الحيوانات مشاهدةً على وسائل التواصل الاجتماعي في يومنا هذا، وهو أمر واضح في عدد المشاهدات التي تحققها فيديوهات القطط عبر موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب".