10 دورات تدريبية صيفية في حي دبي للتصميم

المصدر: Ⅶ دبي - وام

يستضيف عدد من شركاء أعمال «حي دبي للتصميم» خلال الصيف الحالي، سلسلة من الدورات القصيرة وورش العمل والجلسات التدريبية والحوارات المخصصة للمقيمين والزائرين.

وتشمل قائمة الشركاء المقدمين لهذه الدورات التدريبية معهد «إنسكيب» المتخصص في التصميم والصناعات الإبداعية و«ري: أوربان ستوديو» و«معهد دبي للتصميم والابتكار» (دي دي) واستوديو «يدوي» لفنون السيراميك والخزف.

وتتضمن قائمة أفضل 10 دورات في «حي دبي للتصميم» هذا الصيف مقدمة في الديكور الداخلي وأساسيات رسم الأزياء وتصميم المواضيع وإدارة الفعاليات والعرض التقديمي المعماري باليد والرسم التصويري للمبتدئين وتقنيات الخياطة الأساسية والتخطيط بالفرشاة وفن الخرسانة وتصميم بوسترات الجرافيك وورشة عمل طقم شاي خزفي.

يذكر أن «حي دبي للتصميم» وجهة رائدة في عالم التصميم والأزياء يقصدها الزوار من مختلف بلدان العالم، نظراً لقرب المسافة التي تربط الإمارة بحوالي 90% من دول العالم، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية لرحلات السفر أكثر من 8 ساعات.

كما يلعب حي دبي للتصميم دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية إمارة دبي السياحية 2020 والهادفة إلى جذب أكثر من 20 مليون زائر، وتحقيق عائدات سنوية تصل إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2020.

سجل حافل

يذكر أن شركة «تيكوم للاستثمارات» العضو في «دبي القابضة» تقوم على إدارة عمليات «حي دبي للتصميم»، حيث تتمتع تيكوم للاستثمارات بسجل حافل في إقامة وتشغيل وتطوير مجمعات الأعمال المتخصصة في دبي.