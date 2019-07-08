«سبايدر مان» يتجوّل في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - غسان خروب

«بعيداً عن الوطن».. عبارة خُطّت إلى جانب اسم «سبايدرمان» في أحدث أفلامه التي أطلت أخيراً في صالات العرض المحلية، لتأتي الحملة الترويجية، التي أطلقتها الشركة الموزعة للعمل، متوافقة إلى حد كبير مع طبيعة عنوان الفيلم الذي تولى دفة إخراجه جون واتس، في وقت يُتوقع أن يتربع الفيلم، الذي يلعب بطولته الممثل توم هولاند، على سدة شباك التذاكر العالمي، خلال الأسبوع الجاري.

«سبايدر مان»، الذي طالما تدلى في كل أفلامه السابقة من أعلى أسطح البنايات في الولايات المتحدة الأمريكية، لإنقاذ من يقعون في أزمات ومحن، ها هو يطل برأسه في كل صالات السينما المحلية، ولكن يبدو أن شخصية سبايدر مان الخيالية لم تكتفِ هذه المرة بالتجوال في ردهات صالات السينما المحلية، وإنما آثرت الخروج نحو فضاء دبي، متقلدةً الكاميرا الفوتوغرافية، تتنقل بين أسواق «دانة الدنيا» وناطحات السحاب فيها، لتحط رحالها في عدد من أماكنها السياحية، ومن بينها برج خليفة الأطول في العالم.

الاحتفاء بـ«سبايدر مان» في دبي بدا هذا العام مختلفاً، فلم تكتفِ بعرض بوسترات الفيلم في ردهات صالات السينما، وإنما مكّنت «دانة الدنيا» «سبايدر مان» من التجوال بين أزقتها وشوارعها، في رحلة مشوقة، تخطف الأنظار.

رحلة «سبايدر مان» في دبي امتدت نحو 58 ثانية فقط، جمعت فيها شركة «إمباير إنترناشيونال» عدداً من المشاهد الرائعة التي تظهر «سبايدر مان»، مستكشفاً معالم دبي، ومستخدماً إحدى «العبرات» التي تصول وتجول في خور دبي، ومتنقلاً بين أسواق دبي التقليدية، ومتجولاً في «سكيك» حي الفهيدي، وفي منطقة وسط مدينة دبي، وملتقياً عدداً من سكان دبي وزوارها في عدد من الأماكن السياحية، ملقياً عليهم السلام، وراسماً على ملامحهم ابتسامة السعادة بلقائه، ليبدو ذلك قاسماً مشتركاً بين «سبايدر مان» و«دبي» التي تعودت أن تحتضن جنسيات العالم كافة، وأن تظللهم بالسلام والمحبة.

حملة

«شاهد سبايدر مان يتجول في دبي، بعيداً عن الديار!»، تحت هذا العنوان، أطلقت شركة «إمباير إنترناشيونال» الكليب الجديد، الذي طرحته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون الكليب الجديد جزءاً من الحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة الموزعة للفيلم، لتخرج «إمباير إنترناشيونال» عبر هذا الكليب عن المألوف، مستفيدةً بذلك من مواقع دبي، التي طالما لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام الأمريكية والهندية، وعلى رأسها «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح» لتوم كروز، و«كونغ فو يوغا» و«فانغارد» لجاكي شان، و«زيرو» لشاروخان.

صالات السينما المحلية، تزامناً مع بدء عروض فيلم «سبايدر مان: بعيداً عن الوطن»، غمرت هي الأخرى روادها بسلسلة من العروض الترويجية الخاصة بالفيلم، إذ فاجأت عشاق الشخصية الخيالية بعدد من التصميمات الخاصة بعلب المشروبات الغازية، و«البوب كورن» التي تحمل توقيع سبايدرمان، لترافقهم خلال مشاهدتهم أحداث الفيلم التي تبدأ من حيث انتهى فيلم «سبايدرمان: العودة إلى الوطن» الذي رأى النور قبل عامين، ويروي قصة «بيتر باركر» وأصدقائه عندما يذهبون في عطلة الصيف إلى أوروبا، حيث يعد هذا العمل الثالث والعشرين ضمن سلسلة «سبايدرمان» التي تصدرها مارفيل ستوديوز، في حين جنح عدد من عشاق الفيلم إلى إصدار بوسترات خاصة بهم، تظهر «سبايدرمان» بالقرب من برج خليفة.