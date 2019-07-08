«البعض يذهب للمأذون مرتين».. على طريقة كريم عبدالعزيز

المصدر: Ⅶ القاهرة - جنا حماد

يعقد الفنان المصري كريم عبدالعزيز جلسات عمل مُكثّفة حالياً مع أسرة فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»، وهو الاسم المبدئي لفيلمه الجديد، المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المرشحين للعمل ومعاينة أماكن التصوير.

الفيلم من إخراج أحمد الجندى في أول تعاون له كمخرج صريح مع كريم عبدالعزيز، حيث سبق أن تعاون معه كمخرج مساعد في فيلم «واحد من الناس» عام 2006.

«الفيل الأزرق 2»

بخلاف ذلك، ينتظر كريم، طرح فيلمه «الفيل الأزرق 2» في عيد الأضحى المقبل الذي يشاركه بطولته نيللي كريم، وهند صبري، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وأكد كريم أن دوره في الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، الذي يعرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل، يختلف عما قدمه من أدوار في أعمال فنية سابقة، ويراهن كريم على أن يحقق الجزء الثاني من الفيلم نجاحاً أكبر بكثير من الجزء الأول، الذي عُرض عام 2014، وحقق أعلى إيرادات في السينما، وصلت إلى 31 مليون جنيه مصري.