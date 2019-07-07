الشرطة تحتجز ممثلاً بوليوودياً بتهمة النصب

احتجزت الشرطة في حيدر أباد الهندية الممثل البوليوودي الشهير هريثيك روشان لعدة ساعات بوصفه سفيرا للعلامة التجارية لشركة لياقة بدنية هندية تدعى "Cult. Fit Healthcare Private Limited" وثلاثة مسؤولين أخرين بتهمة التزوير والاحتيال وانتهاك الثقة الجنائية. وبحسب مجلة "جولولي" الهندية، فإن القضية المرفوعة ضد الممثل هي من شخص سجل نفسه كمستخدم في مركز اللياقة البدنية، وقدم شكوى من أن الشركة فشلت في الوفاء بوعدها وحرمته من ممارسة التمارين الرياضية.

وقال صاحب الشكوى إن مركز اللياقة البدنية سجل عددًا أكبر من الأشخاص الذين يمكن استيعابهم في المركز، وفشل في تنفيذ وعده التي أصدرها في وقت التسجيل. وأنه عندما احتج تم منعه من استخدام التطبيق الخاص بهم للحجز.

وقدم شاهزيكانث االبلاغ الشهر الماضي، وقال إنه لم يتم تخصيص مكان له لممارسة التمارين على الرغم من أنه دفع رسومًا تقارب 500 روبية، وعرضت صالة الألعاب الرياضية تقديم تخفيضات كبيرة لمدة عام.