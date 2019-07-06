معرض للأفكار في لوس أنجليس

المصدر: دبي: فاتن صبح

أعيد بناء جناح سيربنتين الملفوف بالبلاستيك والمصمم من قبل الشركة الإسبانية «سيغلاس كانو» في لوس أنجليس كمساحة لفعاليات «سيكوند هوم» البريطانية.

وسيتم استخدامه لاستضافة الندوات العامة المجانية، وعروض الأفلام، وسواها من الفعاليات حتى 24 نوفمبر المقبل. ويعد مساحةً لالتقاء مختلف المجتمعات المتنوعة والأفكار.

وتعاونت «سيكوند هوم» التي تؤمن الاستديوهات والمكاتب للمبدعين والمقاولين مع متاحف التاريخ الطبيعي لمقاطعة لوس أنجليس من أجل نقل البناء مبهج الألوان إلى لا بريا تار بيتس.

وقد أعيد مؤخراً افتتاح البناء لاستقبال الزوار باسم «سيكوند هوم - جناح سيربنتين»، بعد أربع سنوات من بنائه للمرة الأولى في حدائق كينسنغتون بلندن عام 2015.

وفي معرض التعليق على المشروع قال روهان سيلفا الشريك المؤسس لـ«سيكوند هوم»: «سيشكل الجناح مساحةً لالتقاء مختلف المجتمعات المتنوعة والأفكار. وإننا بغاية الشوق لبدء استضافة الجميع».

وعمدت «سيكوند هوم» إلى إعادة تشييد البناء للاحتفال بافتتاح مركز هوليوود الجديد الذي صممه أيضاً المعماريين الإسبانيين خوسيه سيغلاس ولوتشيا كانو.

ويضم جناح معارض سيربنتين الخامس عشر في تكرار مشابه لأولى الهيكليات سلسلةً من الأعمدة الحديدية المقوسة المغطاة ببلاستيك ملون لمختلف الأقسام وعدد من الفتحات، ويشكل بعضها أروقة مقوسة واسعة.

وتتسم الطبقة الخارجية للجناح والمصنوعة من بوليمر إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين بأنها مقاومة بشدة للتآكل، وتبقى صلبةً جداً عند تعرضها لمختلف درجات الحرارة.