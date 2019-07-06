قطعة شطرنج أثرية بـ929 ألف دولار

المصدر: دبي - البيان

بعد الضجة الواسعة الناتجة عن قصة قطعة الشطرنج الأثرية، المعروفة بـ«لويس واردر»، وهي إحدى أشهر قطع الشطرنج في العالم، تعود القطعة نفسها من جديد لتثير الصخب مجدداً بعد أن بيعت في مزاد بلندن نظمته دار سوثبيز، بسعر خيالي، حققت فيه مبلغ 929 ألف دولار.

وكان بائع قطع أثرية في اسكتلندا، قد اشترى القطعة التي تعتبر جزءاً من مجموعة «قطع لويس الشطرنجية»، بـ6 دولارات في عام 1964، ولكنه كان يجهل قيمتها الحقيقية، لذا بقيت محفوظة في درج خزانة لمدة 55 عاماً.

وقامت عائلة المشتري بفحص القطعة في دار مزادات سوثبيز، بعد وفاة صاحبها وقررت بيعها، لتكون أول قطعة تُباع من المجموعة الشهيرة.

وقال ناطق باسم العائلة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح، إن الشخص الذي اشترى القطعة في بداية الأمر لم يكن يعلم بأنه اشترى قطعة أثرية مهمة، مضيفاً: «لقد خبأت القطعة في المنزل ولكن عندما توفيت جدتي، ورثت أمي القطعة».

ويُذكر، أن قطع مجموعة «قطع لويس الشطرنجية»، عُثر عليها في هبريدس في عام 1831 باسكتلندا، ولكن ظروف اكتشافها بقيت غامضة، إذ عُثر على 93 قطعة، غالبيتها منحوتة من العاج، ولكن قطعة الفارس وأربعة «حراس» كانت مفقودة.

يذكر أن أصل مجموعة من قطع لويس الشطرنجية «Lewis chessmen» المكونة من 93 قطعة، يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي وهي مصنوعة من عاج أنياب الحيتان، وتمثل أكبر مجموعة غير كاملة بقيت حتى الآن من القطع الشطرنجية القروسطوية، وهي تستقر في المتحف الملكي في إدنبرة، التي تمتلك 11 قطعة منها، أما البقية «82 قطعة» فهي في المتحف البريطاني في لندن.