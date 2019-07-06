حلا الترك تسعد جماهير عالم مدهش الخميس

المصدر: دبي - البيان

يستضيف عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيه والتعليمية في المنطقة، حفلاً غنائياً مجانياً تحييه النجمة العربية الشابة حلا الترك.

وذلك بالتزامن مع احتفالاته بدورته العشرين. وسيقام الحفل يوم الخميس 11 يوليو من الساعة 7 مساءً، حيث ستقدم حلا لجمهورها باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال، إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها. وسيُقام الحفل الغنائي على مسرح عالم مدهش في قاعة رقم 5 في مركز دبي التجاري العالمي.

يُذكر أن الفنانة البحرينية الشابة كانت قد دخلت عالم الغناء منذ عام 2011، حين شاركت في برنامج المواهب العربية «أرابز غوت تالنت». وأصبحت حلا منذ ذلك الحين أيقونة بالنسبة إلى جيل اليافعين، بفضل شخصيتها المميزة وإيقاعات أغانيها المحبوبة.

كما أحييت العديد من حفلات الأطفال والفعاليات الموسيقية. وتعدّ أغنية «هابي هابي» من أنجح الأغاني التي قدمتها الترك، بتحقيقها أكثر من 400 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وتضم حلا في محفظة إصداراتها الفنية 18 أغنية باللغتين العربية والإنجليزية، وتستمر موهبتها الفذّة وشهرتها مع كل أغنية جديدة تطرحها.

ونظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها حلا الترك يشجع عالم مدهش الحضور الوصول مبكراً إلى القاعة.

خصومات

ويدعو عالم مدهش جميع العائلات لزيارة أقسامه المميزة والاستمتاع بكل ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية وغير ذلك الكثير من الفعاليات والأنشطة الأخرى التي تتناسب مع كافة أفراد العائلة من مختلف الجنسيات.

كما يتيح عالم مدهش لزوراه ممن يحملون بطاقة «إسعاد» فرصة الحصول على ترقية بقيمة 50% على باقات الألعاب، إلى جانب خصم بنسبة 20% على المطاعم الموجودة في فندق نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي، وفندق إيبيس مركز دبي التجاري العالمي، وفندق إيبيس وان سنترال، عند تقديم إيصال الدفع من عالم مدهش.

وتتوافر أيضاً في عالم مدهش عروض خاصة بالألعاب المتنوعة خلال أيام الأسبوع وأيام عطلة نهاية الأسبوع لتتيح المجال أمام الجميع للاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة بأسعار مناسبة.

وتواصلت مفاجآت صيف دبي في دورتها الثانية والعشرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاملةً معها أجواء الفرح والسعادة لجميع أفراد العائلة، وتشهد المدينة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها مدن الملاهي، والعديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة. ومن أبرز هذه العروض والفعاليات عروض مدن الملاهي والحدائق المائية التي نستعرض أبرزها.

استبدال التذكرة

واستمتع رواد ليجولاند دبي بالعروض الخاصة بالعائلات، حيث يمكن استبدال التذكرة اليومية ببطاقة اللعب الصيفية مجاناً، التي تتيح لجميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالعديد من النشاطات الترفيهية بعيداً عن حرارة الصيف، في عرض يستمر حتى 14 سبتمبر المقبل.

فيما وفرت «موشنجيت»، المدينة الترفيهية أجواء هوليوودية لروادها، في عروض لكافة أفراد العائلة.

ولبوليوود كلمتها في هذا الصيف كذلك، حيث تعد الجماهير بأجواء الأفلام الهندية المثيرة في قلب دبي، عبر أول مدينة ملاهي تحمل طابع الأفلام الهندية، حيث يمكن للمقيمين في دولة الإمارات الحصول على تخفيض يزيد على 40% على التذاكر، ليصل سعر التذكرة إلى 99 درهماً.

كما تقدّم حديقة أكوافنتشر المائية عرضاً للمقيمين في دولة الإمارات، يشمل تذكرة دخول لثلاثة أشهر تتيح الاستمتاع بالألعاب والمنزلقات المائية في الحديقة. بسعر يبلغ 360 درهماً للبالغين و300 درهم للأطفال.

التشويق والإثارة

وتصدّر «وايلد وادي» في استقطاب محبي التشويق والإثارة في موعد مع عرض صيفي خاص يستمر حتى 31 أغسطس المقبل، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزيد طولهم على 1.1 متر 249 درهماً، أمّا الذين يقل طولهم عن 1.1 متر فيبلغ السعر 149 درهماً، شاملة وجبة من مطعم «جولشان بيرغر آند دوغ» الموجود داخل الحديقة.

عالم المرح

ويواصل عالم مدهش إدهاش الأطفال ببرامجه المنوعة، من المرح والألعاب مع شخصية مدهش المحبوبة خلال فصل الصيف، حيث يخصص مركز دبي التجاري العالمي 5 قاعات لعالم مدهش، الذي يضم العديد من الألعاب والأنشطة لجميع أفراد العائلة، ويستقبل عالم مدهش الزوّار يومياً من الآن حتى 17 أغسطس المقبل.

أجواء قطبية

الأجواء الباردة لا تغيب عن صيف مرح، حيث يتولى سكي دبي مهمة كسر حرارة الصيف، مرحباً بزوّار دبي، في موعد للقاء البطاريق الموجودة فيها، حيث يمكن الحصول على تخفيض بمقدار 20% على تذاكر الدخول للقاء البطاريق الثلجية في سكي دبي.

قائمة منوعة

قائمة الفعاليات المخصصة للأطفال تطول لتشمل فعاليات يحتضنها ميركاتو، حيث يستضيف المركز من الآن حتى 3 أغسطس المقبل لعبة الانزلاق الضخمة لأول مرّة، حيث يتحول المركز إلى سيرك ضخم بفضل عروض السيرك العالمية التي تتضمن أجمل الألعاب البهلوانية، إضافة إلى العروض الفنية المتجولة وورش عمل السيرك.