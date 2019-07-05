صيف دبي.. مفاجآت وتسلية ومرح

المصدر: دبي - البيان

تتواصل مفاجآت صيف دبي في دورتها الثانية والعشرين حاملةً معها أجواء الفرح والسعادة لجميع أفراد العائلة، وتشهد المدينة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها مدن الملاهي، والعديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة. ومن أبرز هذه العروض والفعاليات عروض مدن الملاهي والحدائق المائية التي نستعرض أبرزها..

«ليجولاند»

عروض خاصة للعائلات تقدّمها ليجولاند دبي، حيث يمكن استبدال التذكرة اليومية ببطاقة اللعب الصيفية مجاناً، والتي تتيح لجميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالعديد من النشاطات الترفيهية بعيداً عن حرارة الصيف، في عرض يستمر حتى 14 سبتمبر المقبل.

«موشنجيت»

تنقلك هذه المدينة الترفيهية إلى أجواء هوليوودية في دبي، حيث تقدّم فرصة لزوّارها لاستبدال بطاقات الدخول ببطاقة اللعب الصيفية مجاناً، والتي تمكّن حامليها من زيارة موشنجيت بشكل غير محدود لغاية 14 سبتمبر. كما يمكن للمربيات الدخول مقابل 50 درهماً، لتتاح الفرصة لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بأجمل الأوقات.

بوليوود باركس

ولبوليوود كلمتها في هذا الصيف كذلك، حيث تعد الجماهير بأجواء الأفلام الهندية المثيرة في قلب دبي، عبر أول مدينة ملاهي تحمل طابع الأفلام الهندية، حيث يمكن للمقيمين في دولة الإمارات الحصول على تخفيض يزيد على 40 بالمئة على التذاكر، ليصل سعر التذكرة إلى 99 درهماً.

«أكوافنتشر»

تقدّم حديقة أكوافنتشر المائية عرضاً للمقيمين في دولة الإمارات، يشمل تذكرة دخول لثلاثة أشهر تتيح الاستمتاع بالألعاب والمنزلقات المائية في الحديقة. بسعر يبلغ 360 درهماً للبالغين و300 درهم للأطفال.

«وايلد وادي»

عشّاق التشويق والإثارة على موعد مع عرض صيفي خاص من حديقة وايلد وادي المائية من الآن وحتى 31 أغسطس المقبل، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزيد طولهم على 1.1 متر 249 درهماً، أمّا الذين يقل طولهم عن 1.1 متر فيبلغ السعر 149 درهماً، شاملة وجبة من مطعم «جولشان بيرغر آند دوغ» الموجود داخل الحديقة.

مدهش

الأطفال على موعد مع عالم من المرح والألعاب مع شخصية مدهش المحبوبة خلال فصل الصيف، حيث يخصص مركز دبي التجاري العالمي خمس قاعات لعالم مدهش، والذي يضم العديد من الألعاب والأنشطة لجميع أفراد العائلة، ويستقبل عالم مدهش الزوّار يومياً من الآن وحتى 17 أغسطس المقبل.

ذا سماش روم

تقدّم ذا سماش روم عرضاً حصرياً للعائلات من الآن وحتى 4 أغسطس المقبل، حيث يمكن الحصول على تذاكر الدخول لطفلين وشخصين بالغين بسعر 200 درهم، وذلك للاستمتاع بتحطيم 40 قطعة زجاجية وقطعتين إلكترونيتين.

سكي دبي

أجواء باردة تكسر حرارة الصيف تقدمها سكي دبي التي ترحّب بزوّارها للقاء البطاريق الموجودة فيها، حيث يمكن الحصول على تخفيض بمقدار 20 بالمئة على تذاكر الدخول للقاء البطاريق الثلجية في سكي دبي.

جامبل دبي

اختبروا مهاراتكم وقدرتكم على التحمّل في جامبل دبي، والذي يقدّم عرضاً خاصاً خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن الحصول على تذكرة دخول لساعتين مع رصيد بمقدار 10 دراهم بسعر 175 درهماً.

سيرك ميركاتو

الأطفال على موعد مع أجمل الأجواء خلال فصل الصيف في ميركاتو، حيث يستضيف المركز من الآن وحتى 3 أغسطس المقبل لعبة الانزلاق الضخمة لأول مرّة. وسيتحول المركز إلى سيرك ضخم بفضل عروض السيرك العالمية التي تتضمن أجمل الألعاب البهلوانية، إضافة إلى العروض الفنية المتجولة وورش عمل السيرك.

«كيدز روك فستيفال»

يستضيف دبي فستيفال سيتي مول مهرجان «كيدز روك فستيفال» للمرة الأولى، ويشهد المهرجان مشاركة عدد من نجوم «بي جاي ماسكس» مثل «كاتبوي» و«غيكو» و«أوليت» و«لونا غيرل» من الآن وحتى 11 يوليو الجاري، فيما يستضيف عروض «آنجري بيردز» من 12 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.