«مفاجآت الصيف» تنشر الفرح في ربوع دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستمر مفاجآت صيف دبي في نشر الفرح والسعادة في ربوع دبي، حيث تشهد المدينة العديد من الفعّاليات الترفيهية الشيّقة والعروض الترويجية والسحوبات على الجوائز في مختلف مراكز التسوّق، ومن أبرز هذه الفعّاليات والعروض والسحوبات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي (4-6 الجاري).

«رايب ماركت»يرحّب سوق «رايب ماركت» بزوّاره خلال عطلة نهاية الأسبوع في «دبي فستيفال سيتي مول»، ويقدّم لهم العديد من العروض الترويجية على منتجات عدد من المصممين المحليين، بالإضافة إلى ألذّ المأكولات التي تقدّمها الأكشاك وعربات الطعام.

عالم دبي للرياضة

عشّاق الرياضة وتمارين اللياقة البدنية على موعد مع العديد من الأنشطة والتمارين الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

«وايلد وادي»تقدّم حديقة «وايلد وادي» المائية عرضاً خاصاً يوم الجمعة، حيث يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يزيد طولهم على 1.1 متر، الحصول على تذكرة الدخول بسعر 249 درهماً، أمّا الذين يقل طولهم عن 1.1 متر، فيبلغ السعر 149 درهماً.

عالم مدهش

يستقطب عالم مدهش هذا الصيف في دورته الـ20، الكثير من العائلات والأطفال، ليقدم لهم تجربة رائعة من المرح والتسلية، والفائدة في الوقت ذاته حتى 17 أغسطس المقبل في القاعات 3-7 في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدم عالم مدهش هذا العام، الكثير من الأنشطة والفعاليات والألعاب والعروض الترفيهية والمغامرات وورش العمل التفاعلية.

«فرقة العدالة»

ويمكن مشاهدة عرض «فرقة العدالة» في «سيتي سنتر ديرة»، ومتابعة المهمة الخاصة التي يقوم خلالها الأبطال الخارقون «سوبرمان» و«باتمان» و«وندروومان» و«فلاش» بإنقاذ الأرض، وتستمر العروض حتى 6 يوليو الجاري.

«كيدز روك فستيفال»

يستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» عروضاً ترفيهية مباشرة، وورش عمل تفاعلية لجميع أفراد العائلة يومياً خلال مهرجان «كيدز روك فستيفال»، والذي يشهد مشاركة عدد من نجوم «بي جاي ماسكس»، مثل «كاتبوي» و«غيكو» و«أوليت» و«لونا غيرل».

تخفيضات وجوائز

عروض التسوّق تحمل معها تخفيضات تتراوح بين 25-75% خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتشمل التخفيضات منتجات مختارة من أكثر من 700 علامة تجارية في أكثر من 3500 متجر.

«صفقة اليوم»

كما يمكن الحصول على أفضل الصفقات من خلال فعّالية «صفقة اليوم»، والتي تقدّم للمقيمين والزوّار صفقة جديدة يومياً في متجر محدد في مركز تسوّق محدد.

تسوّق واربح

سيحصل المتسوّقون الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوّق التابعة لمجوعة مراكز التسوّق في دبي، التي تضم مركز «البستان»، و«الملا بلازا»، و«برجمان»، و«البرشاء مول»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«دبي أوتلت مول»، و«الاتحاد مول»، و«الواحة سنتر»، و«الريف مول»، و«تايمز سكوير سنتر» على بطاقة للدخول في السحب على سيارة «إنفينيتي Q30»، والذي سيجري يوم السبت 6 الجاري في «برجمان».

مطاعم

فيما يقدّم مطعم «ذا سين باي سيمون ريمر»، عرضاً خاصاً يوم الجمعة على مجموعة من الأطباق البريطانية، مثل طبق «سلمون كارباتشيو» المدخن، وطبق «ريزوتو الشمندر» ويخنة لحم البقر، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بقائمة تضم طبقين بسعر 99 درهماً، أو قائمة تضم 3 أطباق بسعر 149 درهماً.

عرض حصريويقدّم «بلازو فيرساتشي»، عرضاً حصرياً على أسعار الغرف، حيث تبدأ أسعار الغرف من 850 درهماً للّيلة الواحدة، شاملةً وجبة الفطور، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار بين الاستمتاع بتناول شاي ما بعد الظهيرة، أو الدخول إلى «دبي باركس آند ريزورتس»، والحصول على تخفيض بمقدار 20% على المأكولات والمشروبات.

«أتلانتس»

وللاستمتاع بإجازة قصيرة، بعيداً عن صخب المدينة في قلب عالم من الفخامة والمرافق الحائزة على الجوائز، فوجهتكم إلى فندق «أتلانتس النخلة»، والذي يمنح المقيمين في الإمارات، تخفيضاً بمقدار 20% على أسعار الغرف. وكذلك «الدورف أستوريا» للاستمتاع بإحدى غرفه.