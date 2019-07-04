«سكاي دايف دبي» قفزة تهبط بك في أرض السعادة

المصدر: Ⅶ دبي - عبادة إبراهيم

«وفازَ باللذاتِ كلُّ مغامرٍ»، وفي هذه المرة التي ستُقدم، فيها على مغامرتك، سيكون لها طعم خاص، فالمغامرة الآمنة التي تنتظرك، ليست على الأرض أو في البحار، إنها بين السحاب، وعلى ارتفاع آلاف الأمتار. كل ما عليك، أن تُنحّي الخوف جانباً، وترتدي ثوب الشجاعة، ولو لدقائق معدودات، بعدها اترك نفسك، واسبح في الهواء، سترى عالماً شيقاً يمر سريعاً أمام عينيك، لكنه سيظل خالداً في ذاكرتك، وسيجعلك تعاود الكَرة مرة ومرات، مع فارق بسيط، أن الثوب الذي ارتديته في المرة الأولى، سيصير جزءاً حقيقياً من شخصيتك، وسيُحرضك على خوض التجربة كلما مرّ شريط الحدث في مخيلتك.

جمال دبي

أنت بين السماء والأرض تلامس السحاب، وترى جمال دبي، وتشاهد إطلالة خيالية، وتعيش مغامرة تحبس الأنفاس، ففي «سكاي دايف دبي»، تختبر تجربة القفز الحر في سماء نخلة الجميرا.

مع المغامر

«البيان» رافقت المغامر نواف العوضي في رحلته الملأى بالمتعة والإثارة، فهو يعترف أن أجمل لحظة تمر عليه، تكون أثناء وقوفه عند باب الطائرة، ونسمات الصيف تلامس وجهه، حتى تحين اللحظة الحاسمة، ويقفز من الطائرة على ارتفاع 12 ألف قدم، ويشاهد مدينته الجميلة من الأعلى، ومعالمها السياحية كبرج العرب وبرج خليفة.

يقول العوضي: «تستمر عملية القفز الحر لمدة دقيقة واحدة، بعدها تفتح المظلة من قبل المرافق، لتبدأ مرحلة الهبوط الخلابة، ذات المناظر المذهلة، والتي تدوم لـ5 دقائق.

مُتعة آمنة

يأتي العوضي كل أسبوع، برفقة أصدقائه إلى "سكاي دايف دبي"، فذلك الخوف الذي بداخله تبدّد مع الوقت، وتحوّل إلى تحدٍّ وجرأة، ويواصل: «البعض يعتقد أن هذه المغامرة خطيرة، ولكني أؤكد لهم أنها ممتعة، ووسائل السلامة تجعلك في أمان، فلا يوجد أي خطر، بل على العكس، هذه المغامرة الشيّقة تزرع بداخلك الصبر، وترشدك لأهمية العمل ضمن فريق متكامل، فأثناء الرحلة من الطائرة إلى الأرض، يكون بصحبتك المدربون المختصون، وذوو الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال، والذين أتمّوا أكثر من 220 ألف قفزة، مع إحاطتهم بأربطة مطاطية مربوطة مع المدرب لضمان السلامة».

ويضيف: «الاستمتاع هو أكثر ما تشعر به، فلا داعي للخوف أو القلق، فهذه المغامرة الفريدة من نوعها، ستصيبك بنوع من السعادة يدوم معك لأيام».