برامج صيفية في مركز القطارة للفنون وقصر المويجعي

المصدر: أبوظبي - البيان

تشهد مدينة العين هذا العام مخيماً صيفياً للأطفال تقيمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مركز القطّارة للفنون خلال الفترة من 1 ولغاية 30 يوليو الجاري.

حيث يشمل أكثر عن 10 فعاليات وورش عمل تفاعلية تتنوّع بين الفنية والتعليمية والمتخصصة بالآثار، إضافة إلى رحلات أسبوعية للمواقع الثقافية في منطقة العين.

يستهدف البرنامج الصيفي الفئة العمرية بين 6 و13 عاماً، وتتخلله عدد دورات تدريبية وورش عملية في فن «الديكوباج»، حيث يستخدم المشاركون الأوراق والصور لعمل لوحات فنية على الصحون والأكواب والصناديق وغيرها، وفي صنع الفخار، حيث يقوم المشاركون بتشكيل أعمال فنية مثل الإكسسورات والتحف الفنية من الطين.

وفي ورشة التلوين على الزجاج يتعلم المشاركون كيفية رسم أشكال متنوعة باستخدام ألوان خاصة على الزجاج. ومن خلال ورشة الفسيفساء، سيكوّن المشاركون قطعاً فنية من الطين على شكل مكعبات صغيرة، ويزينونها بالأصداف والأحجار والزجاج، لصنع عمل فني مميز.

مشغولات

كما يتضمن البرنامج ورشة المشغولات اليدوية، التي يصنع فيها المشاركون أشكالاً فنية بطرق يدوية مبتكرة باستخدام الأوراق والقماش والألوان. ويتعرف المشاركون في ورشة التدوير على كيفية تصميم عمل فني وتزيينه بالإكسسوارت من خلال إعادة استخدام أوراق المجلات والأكواب والأدوات القديمة.

أما ورشة التلوين، فيتعلم فيها المشاركون تقنيات وطرق الرسم، وكيفية تلوين اللوحات بالألوان المناسبة والمتناسقة، بينما تتيح ورشة الترميم للمشاركين فرصة التعرف على كيفية المحافظة على القطع الأثرية وطرق ترميمها.