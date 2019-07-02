عروض سيرك عالمية تنشر المرح في «ميركاتو»

المصدر: دبي - البيان

تتواصل العروض الترفيهية الشيّقة في «ميركاتو» خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يقدّم ميركاتو أجواء مميزة حافلة بالتشويق والإثارة خلال الصيف.

وفي هذا الإطار استضاف «ميركاتو» يوماً مميزاً من المرح العائلي لمجموعة من الصحفيين، حيث استمتع الحضور بمشاهدة عرض السيرك الكلاسيكي العالمي «تشابيتو»، وهو أحد عروض السيرك العالمية المميزة التي يستضيفها ميركاتو خلال مفاجآت صيف دبي، إذ يتضمن العرض فقرات متعددة لعروض السيرك المتنوعة يقدمها المهرج المضحك تشمل عروضاً أكروباتية وبهلوانية ممتعة بأداء شيق ومميز.

كوميديا

أما عرض الفنان الاستعراضي جاكوبو العظيم فهو عرض كوميدي استثنائي ينشر البهجة والضحك في الأجواء من خلال الإيقاعات البهلوانية التي يقدمها «جاكوبو». ف

قد بلغ التشويق ذروته حين قام مجموعة من الصحفيين وعائلاتهم بتجربة الانزلاق من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي، وتسجيل الهدف في المرمى وهي تجربة فريدة من نوعها تقام لأول مرة في المنطقة في «ميركاتو». وينصح «ميركاتو» بحضور عرض البهلوان المكسيكي العالمي كريس المستمر يومياً لغاية 8 يوليو على مسرحه.

خصومات

وتَعِدُ مفاجآت صيف دبي محبي التسوق بالاستمتاع بخصومات على بضائع مختارة تتراوح بين 30% وتصل إلى 75% لدى مجموعة كبيرة من المتاجر في «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا».

إضافة إلى العروض الترويجية المغرية في بعض المحال التجارية، وسيحظى متسوقو «ميركاتو» بالعديد من الجوائز القيّمة مقابل كل 200 درهم ينفقونها تتضمن الجوائز سيارة «إنفينيتي QX70» ورحلة عائلية فاخرة إلى تايلاند مقدمة من «دناتا للسفريات» ومنتجع «بنيان تري بوكيت».

إقبال

وقالت نسرين بستاني، مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، إن الفعاليات المتنوعة وعروض السيرك لاقت إقبالاً لافتاً في كلا المركزين، وخاصة تجربة الانزلاق من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في «ميركاتو»، والتي استقطبت أعداداً كبيرة من العائلات والأطفال للاستمتاع بهذه التجربة المثيرة، من الجدير بالذكر أن العروض الترويجية والجوائز لعبت دوراً كبيراً في تشجيع المتسوقين وزيادة نسبة الزوار.