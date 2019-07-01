تلفزيون دبي يعزز رصيده الذهبي من التميز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تتويجاً لنجاحاته المتعددة وتفرده على صعيد شكل ومضمون البرامج المنتجة محلياً، أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن فوز عدد من برامجه التلفزيونية والإذاعية بالجوائز الذهبية لكل من مسابقة (PromaxBDA Asia Awards 2018)، ومسابقة (Promax Global Excellence Awards 2019)، التي تعد الجوائز الأولى على المستوى العالمي للاحتفاء بالإنجاز المتميز في التسويق والتصميم الترفيهي، عبر 11 مسابقة إقليمية وعالمية.

ونال تصميم شارة برنامج أبطال التحدي (The Quest) على شاشة تلفزيون دبي، الجائزة الذهبية لأفضل تصميم شارة بداية تلفزيونية ضمن مسابقة (PromaxBDA Asia Awards 2018) التي شهدت مشاركة العديد من محطات التلفزة العالمية وشركات التصميم الرقمي في سنغافورة والهند ودول آسيا.

ففي الوقت الذي ترشحت شارة برنامج «راعي الشلات» على قناة سما دبي، للمراحل النهائية من مسابقة (Promax Global Excellence Awards 2019)، التي أقيمت في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، فازت شارة البرنامج الإذاعي «صباح جميل» للإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل، بالجائزة الذهبية لأفضل تصميم شارة برنامج إذاعي أجنبي، مما يحقق إنجازاً متميزاً جديداً لإدارة الهوية بشكل خاص، ولتلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية بشكل عام.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، إن نيل هذه الجائزة يعد تتويجاً لجهود تلفزيون دبي بقنواته المتعددة خلال الفترة الماضية وانطلاقة متجددة في مجال تقديم خدمات إعلامية متميزة تساهم في تقديم الصورة الحقيقية حول مستوى الإعلام الإماراتي وما وصلت إليه المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية الشكل والمضمون وترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة والتي ستظل علامة فارقة تميز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة.

وأعرب المنصوري، عن سعادته بنيل مجموعة هذه الجوائز الهامة التي تسلط الضوء على جهود فرق العمل ومجموعة الأفكار المبدعة في إدارة الهوية بقطاع الإذاعة والتلفزيون، والتي تسعى إلى مواكبة أحدث التطورات في عالم الإعلام، قائلاً إن هذه النوعية من الجوائز هي نتيجة جهد جماعي بروح الفريق الواحد لمجموعة من المصممين والمبدعين في إدارة الهوية، والذين يسعون دائماً لأن يبقى تلفزيون دبي بقنواته المتعددة رائداً في كافة المجالات.

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، بالتهنئة والشكر إلى أسرة إدارة الهوية، وإلى جميع العاملين في القنوات والإدارات المساندة في قطاع الإذاعة والتلفزيون لدعمهم المتواصل وجهودهم الكبيرة في تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي واللوجستي، لتنفيذ الاقتراحات الإبداعية المبتكرة لتجد طريقها إلى التنفيذ، مجدداً التذكير مرة أخرى برؤية تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، المتمثلة في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة مواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، وذلك من خلال تكريس مجموعة من القيم المؤسسية كالحرص على تقديم خدمات إعلامية متميِّزة ذات معايير وجودة عالية ومصداقية تامة لجمهور كافة قنوات تلفزيون دبي التلفزيونية والإذاعية والرقمية، إلى جانب تطوير جودة وتنوع الخدمات الإعلامية حرصاً على إرضاء المشاهد المحلي والعربي من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، من دون إغفال أهمية اختيار أفضل العناصر الإعلامية وتطبيق أفضل التقنيات العالمية لتلبية احتياجات الجمهور وكسب ثقته.

أفكار متجددة

وتقوم فكرة البرنامج الأساسية لبرنامج «راعي الشلات» على شاشة قناة سما دبي، على التحدي بين المواهب في أداء شلات والأهازيج المتوارثة في فنون الونة والتغرودة والردحة والطارق والعازي وغيرها، وسماع أصواتهم ونسبة الإبداع في أداء هذه الفنون التراثية، بالإضافة إلى جذب المواهب الشبابية في مختلف إمارات الدولة ومنطقة الخليج العربي بشكل عصري يلائم أسلوب حياتهم.

وقد نجح برنامج تلفزيون الواقع «أبطال التحدّي/ The Quest» على شاشة تلفزيون دبي نقل المشاهد إلى رحلة استكشاف لأجمل المواقع الطبيعيّة في الإمارات السبع من خلال مُواجهة بين ثلاثة عشر فريقاً، على مدار 12 حلقة لاكتشاف الإرث الثقافي والطبيعي لدولة الإمارات مع الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم.

فيما استطاع برنامج «صباح جميل» على إذاعة دبي، التفاعل مع المستمعين من خلال اعتماد الإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل على روح الدعابة والكوميديا الراقية والمقالب الظريفة المقبولة مجتمعياً، لتقديم فقرات تناسب توجهات الشباب ورواد الأعمال والموظفين المتجهين إلى العمل.