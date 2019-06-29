مكتبة الصفا للفنون والتصميم.. بيت الإبداع

المصدر: دبي - مارية البلوشي

هي ليست مجرد مكتبة، تضم كتباً عامة في أرفف ساكنة، بل منصة تحتضن الإبداع والمبدعين لتوفر لهم مساحة ملهمة تحفزهم على تنمية مواهبهم وغزارة نتاجاتهم الإبداعية، فهي أيضاً ليست كمثيلاتها من المكتبات العامة لتميزها بالطابع الفني واحتوائها على أقسام غير تقليدية للتصاميم، مثل: الفنون الجميلة، وفنون النحت والعمارة، وفن الخط العربي، وفنون الموسيقى، إضافة إلى فن المجوهرات وغيرها من المجالات الأخرى.

واحة

مكتبة الصفا للفنون والتصميم فرع من أفرع مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون بدبي، وتعد واحة إبداعية للالتقاء والتعاون المشترك مع المصممين والفنانين المحترفين والناشئين، حيث تضم قاعات للاجتماع ومجموعة كبيرة من الكتب والمصادر الفنية.

تقول آمنة آل علي، مديرة المكتبة: تضم المكتبة أجمل ما أنتجته العقول البشرية، وتهدف إلى إلهام أفراد المجتمع إلى أن يكونوا فنانين أو محبين للفنون، وتسهم في خلق جيل مبدع محب للفنون بكافة أنواعها، حيث تتيح لهم الفرصة للتعارف، وتبادل الأفكار، والبحث والقراءة في مجالات الفنون ليواكبوا التوجهات العالمية في قطاعات المعرفة والتكنولوجيا لتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

ثراء معرفي

وتضيف آل علي: تصميم المكتبة الهندسي يعكس الهدف الأول لمكتبة الصفا للفنون والتصميم من حيث الإبداع والإلهام خلال المنافذ الزجاجية المصممة، التي تطل على مناظر طبيعية خلابة منها الحديقة وفضاء المساحات الخضراء.

وتوضح: أما التصاميم الداخلية المستوحاة في المكتبة فذات طابع فني، حيث اللوحات التشكيلية والمجسمات والمنحوتات التي تنتشر في كل زوايا المكتبة لبعض الفنانين الإماراتيين والعالميين.

أقسام منوعة

تحتوي المكتبة على 3 أقسام رئيسية وهي قسم الكبار الذي يحتوي على كتب فنية بحتة باللغتين العربية والإنجليزية أبرزها كتب الأزياء العراقية القديمة، وكتب الحياكة والتصميم، والأحجار الكريمة وغيرها من الكتب الفنية، إضافة إلى وجود جزء كبير من المكتبة يحتوي على كتب من نوع «تاشين» الخاص بالمعماريين والمهندسين وقسم الأطفال الذي يضم الكتب المصورة وقاعات الأنشطة والعرض والحاسوب، وقسم المعرض الفني المخصص لعرض اللوحات الفنية للفنانين العالميين والمحليين، وقسم مخصص لعرض المحتوى الرقمي وقواعد البيانات، بما في ذلك مكتبات التصوير الرقمي.