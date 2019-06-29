«عالم مدهش».. مرح ومفاجآت وجوائز

المصدر: دبي - البيان

لا يتوقف المرح أبداً في «عالم مدهش»، أبرز الوجهات التعليمية والترفيهية العائلية في المنطقة، فبالإضافة إلى الدخول المجاني الذي يميز الدورة 20 لهذا العام، يمكن للزوار توقع العديد من المفاجآت والجوائز القيمة.

هذا ما اختبرته إليسا فورمينتو الزائرة من الفلبين منذ بضعة أيام، حينما فازت بسيارة GAC GS3 الجديدة كلياً المخصصة للأسبوع الأول من الحدث، مقدمة من شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة. ويمكن لزوّار عالم مدهش المشاركة في هذه المسابقة من خلال إنفاق 250 درهماً على الألعاب داخل عالم مدهش، وربح سيارة GA4 GAC جديدة، حيث سيجري السحب في 17 أغسطس.

ويُمكن لحاملي بطاقة إسعاد الحصول على ترقية بقيمة خمسين بالمئة على باقات الألعاب، حيث يمكنهم الاستفادة من مئة وخمسين درهماً إضافية إذا أنفقوا 300 درهم، ومئتين وخمسين درهماً إضافية إذا أنفقوا 500 درهم، وأربعمئة درهم إذا أنفقوا 800 درهم مع مراعاة الشروط والأحكام.

ومع وجود أكثر من مئة من الألعاب والأنشطة المصممة لجميع أفراد العائلة، يمكنكم التوفير والاستفادة من العروض والباقات الست المتاحة خلال أيام الأسبوع، وعطلة نهاية الأسبوع.

باقة الأطفال

ويمكن للأطفال الاستمتاع بهذه الباقة التي تشمل 6 ألعاب في منطقة المغامر الصغير من الأحد إلى الأربعاء مقابل 95 درهماً، وتتيح هذه الحزمة للأطفال الاستمتاع بلعبة الفناجين ولعبة المرآة ولعبة القطار، بالإضافة إلى لعبة السيارات وأرجوحة كيدي.

مناطق المرح

يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب ذاتها مع باقة عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت التي يمكن الاستفادة منها على مدار ساعتين بدءاً من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس، ومن الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر يومي الجمعة والسبت. ويمكن شراء باقة عطلة نهاية الأسبوع مقابل مئة وخمسين درهماً للأطفال، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بجميع العروض على أرض عالم مدهش وفقرات التجوال النابضة بالحيوية.

وهناك الكثير مما يمكن تجربته واستكشافه في مناطق المرح الأربع، بما في ذلك ساحة الحركة وساحة المغامرات وساحة التسالي، وانتهاءً بساحة العرض، حيث يمكن للزوار التجول عبر أرجاء عالم مدهش واختيار الألعاب التي يفضلونها.

صيف دبي

ومن جهتها، تحتفل فنادق دبي بالدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، بإطلاقها مجموعة متنوعة من العروض الترويجية الجذابة على الخدمات والمرافق التي تقدمها ترحيباً بزوّار دبي خلال فصل الصيف.

ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بهذه العروض من الفنادق والمنتجعات ذات الخمس نجوم، وتشمل الإقامة والمطاعم والمنتجعات الصحية وأحواض السباحة خلال فترة حدث المفاجآت حتى الثالث من أغسطس.

وشملت العروض في مجال الإقامة فندق فايف نخلة جميرا وفندق ستوديو ون، وإميرالد بالاس كمبنسكي على نخلة جميرا، إلى جانب المنتجعات الصحية في فندق العنوان وسط المدينة وفندق دبليو دبي - النخلة وفندق فيرمونت دبي.

دعوات مغرية

ومن جهتها، تنضم المطاعم إلى مفاجآت صيف دبي، حيث دعوات مغرية على قائمة من أشهر الأطباق من عدد من المطابخ العالمية. وتضم القائمة مطعم ثيبتارا في فندق ذا بالاس، بالقرب من دبي مول وبرج خليفة، حيث بوسع عشّاق النكهات الآسيوية الاستمتاع بقوائمهم المفضلة. وكذلك مطاعم «وايت آركاد» و«شووترز»، «ديفاز»، «سبورتس كافيه»، «كابتنر ريستورانت آند بار»، و«آنكور ريستورانت آند بار» و«لا فونتانا»، الواقعة في فندق «جيه إيه ذا ريزورت»، كما يقدّم مطعم هاكاسان عرضاً خاصاً خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن لنزلاء فندق أتلانتس النخلة الاستمتاع بقائمة مأكولات خاصة لشخصين عند حجز ليلتين أو أكثر في الفندق.

تقدّم مفاجآت صيف دبي مجموعة مدهشة من العروض الترويجية والتجارب والفعاليات الترفيهية التي ستمنح المقيمين والزوّار أجمل الأوقات أثناء وجودهم في دبي خلال الصيف، من العروض الخاصة على أسعار الإقامة في فنادق 5 نجوم، إلى الوجهات الترفيهية التي تناسب الأطفال والكبار وغيرها الكثير.