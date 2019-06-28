مفاجآت صيف دبي تمنح زوارها باقة من الفعاليات والعروض

المصدر: دبي - البيان

استقبل سكّان دبي وزوّارها، الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، في أجواء يعمها الفرح والسعادة، حيث شهدت المدينة خلال الأسبوع الأول من المفاجآت، العديد من الفعّاليات الترفيهية الشيّقة، والعروض الترويجية في مختلف مراكز التسوّق. وتستمر المفاجآت، لتمنح العائلات الفرصة للاستمتاع بأجمل اللحظات، ونستعرض في هذا التقرير، أبرز العروض والفعاليات الترفيهية التي تنتظر الزوّار والمقيمين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع..

تجربة فريدة

يعود عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة هذا الصيف، في دورته العشرين، ليضفي أجواء البهجة والمرح على زواره من العائلات والأطفال، حتى 17 أغسطس المقبل، في القاعات 3-7 في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدم عالم مدهش هذا العام، تجربة فريدة من نوعها لزوّاره من العائلات والأطفال، وذلك من خلال أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية، ومغامرات وورش عمل تفاعلية، وغير ذلك الكثير من العروض الجذابة، التي تناسب كافة العائلات، إضافة إلى أن الدخول المجاني للجميع.

مهمة خاصة

يستضيف سيتي سنتر ديرة، عرض «فرقة العدالة»، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 6 يوليو المقبل، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بمتابعة المهمة الخاصة التي يقوم خلالها الأبطال الخارقون «سوبرمان» و«باتمان» و«وندروومان» و«فلاش» بإنقاذ الأرض.

كوميديا سوداء

وتتواصل استضافة مسرح «ذا جنكشن» في السركال أفنيو، الكوميديا السوداء المرشحة لجائزة توني «بيهاندنج إن سبوكان»، والتي يخرجها الكاتب والمخرج الفائز بجائزة الأوسكار، مارتن ماكدونا. وتواكب أحداث المسرحية، تفاصيل حياة رجل متقدم في السن، يشغله البحث عن يده المفقودة.

مرح

يقدّم «ذا أوتلت فيليدج»، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال خلال الصيف، وتشمل هذه الأنشطة، فنون الرسم، وملعب غولف صغير، ولعبة تويستر، ولعبة القفز على المربعات، وألعاب الأركيد، ومسرح للعروض المباشرة، التي تتضمن العلوم وألعاب الخفّة وفنون السيرك.

تجربة استوائية

يستضيف ابن بطوطة مول «التجربة الاستوائية» يومياً خلال مفاجآت صيف دبي، من الساعة 5 مساءً وحتى 10 ليلاً، وتتضمن هذه التجربة، عروضاً ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، وتتضمن العروض خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع: «الجميلة والوحش»، و«رحلة سندباد الأخيرة»، و«مغامرات بيتر بان»، «القراصنة العرب»، و«أليس في بلاد العجائب»، و«الأميرات المغامرات».

كيدز روك

ينظم دبي فستيفال سيتي مول، مهرجان «كيدز روك» خلال مفاجآت صيف دبي، لغاية 12 يوليو المقبل. وتشمل فعاليات المهرجان، التي تقدم مساء كل يوم، العديد من الأنشطة الترفيهية المشوّقة، مثل العروض المسرحية اليومية لشخصيات برنامج «بي جي ماسكس» الشهير، فضلاً عن لقاء الشخصيات الكرتونية المفضلة، والتقاط الصور معها، وورش العمل وجلسات قراءة الكتب.

عروض وتخفيضات

تنتظر الزوّار والمقيمين خلال مهرجان صيف دبي، تخفيضات تتراوح بين 25 - 75 في المئة على منتجات مختارة من أكثر من 700 علامة تجارية، في أكثر من 3500 متجر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تستمر العروض الخاصة التي تقدمها الفنادق خلال المهرجان، للراغبين في إجازة قصيرة بأسعار في متناول الجميع.

هذا إلى جانب العروض المميزة التي تقدمها المطاعم والمقاهي على اختلافها، على ما لذ وطاب من الوجبات المحلية والأوروبية والعالمية.