هالة بدري: دبي مدينة عالمية تحتضن مختلف الثقافات

المصدر: دبي - البيان

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها «دبي للثقافة» تستهدف أفراد كافة المجتمع، لافتةً إلى أن دبي مدينة الجميع، وأفرادها جزء فاعل في رسم مستقبلها، وقالت: «دبي مدينة عالمية تحتضن مختلف الثقافات والجنسيات، ويساهم أفراد مجتمعها يومياً في كتابة قصة نجاحها بما أضافوه من إنجازات، وما قدموه من إسهامات وعطاءات كلٌّ في مجال عمله وتخصصه، وما عززوه من قِيَم نبيلة كالتسامح والتكاتف، وما غرسوه في أرضها من إبداعاتٍ نَمَتْ فكان الحصاد يانعاً، متمثلاً في مشهد حضاري يجمع المواطنين والمقيمين والسياح تحت مظلة التناغم والانسجام».

جاء ذلك خلال مجموعة من الزيارات الميدانية التي أجراها أعضاء الإدارة العليا لـ«دبي للثقافة»، لأبرز المواقع التاريخية والمنصات الثقافية والتراثية المندرجة تحت إدارات قطاع الثقافة والتراث في الهيئة.

كما التقت هالة بدري، برفقة رؤساء القطاعات والإدارات بموظفي المواقع، واطَّلعوا على سير العمل، وأثمرت اللقاءات باقة من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة باستعدادات الهيئة للحدث العالمي الأبرز «إكسبو 2020»، والارتقاء بمستوى تجربة الزائر توافقاً مع خطة «دبي 2021»، ما عكس سعي «دبي للثقافة» الجادّ نحو تفعيل محاور هذه الخطة الطموحة، التي تهدف لجعل دبي موطناً لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين، ملؤُهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك، في ظل حكومة رائدة ومتميزة، تَعبُر إلى المستقبل بفكرٍ خلاق يقوم على التجديد والتطوير واستشراف الغد.

مسؤولية وثقة

وأشارت إلى أن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية التي تنظّمها «دبي للثقافة» لقيادتها العليا تشكل ركيزة مهمة تستند إليها القيادة العليا لجسّ نبض الجمهور، ورسم الأهداف والخطط التطويرية، حيث تقوم الهيئة بمواكبة خطة «دبي 2021»، والاستفادة من رؤاها في تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع استعداداً لاستضافة دبي لـ«إكسبو 2020»، وقالت: «سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي توليها لنا حكومتنا الرشيدة، وسنساهم في إبراز المشهد الثقافي في دبي بأفضل صورة، من خلال العمل والاجتهاد والمثابرة لملاقاة تطلعات قيادتنا الحكيمة، واجبنا هو إبراز الوجه الحضاري لدولتنا، وتعزيز مفاهيم الابتكار والإبداع والتميز. لتحقيق ذلك، يتحتم أن نكون جميعاً سفراء للتسامح من أجل خلق مجتمع آمن، متطلعين إلى المساهمة الفاعلة في إثراء تجربة أفراد مجتمع دبي وزوارها».

تهدف الزيارات إلى التأكد من استمرارية عملية تطوير تجربة الزائر، إضافة إلى جهوزية كل المرافق التابعة لقطاع الثقافة والتراث، وضمان استعدادها التام لاستقبال زائري «إكسبو 2020» الحدث العالمي الفريد، الذي سيجمع العالم في أحضان دبي، ما يستدعي تكاتف الجهود لإظهار دبي بالمستوى الذي يليق بالإمارة وبمكانتها.

كما تهتم «دبي للثقافة» بتفعيل شعار «إكسبو 2020» (تواصل العقول وصنع المستقبل)، حيث تستعد لوضع خطة استراتيجية تنطلق منها للترويج للمواقع والمنصات الثقافية والفكرية والتراثية في دبي بين زوار «إكسبو 2020»، ما يعزز مفهوم السياحة الثقافية، ويساهم في تفعيل قناة لاقتصاد إبداعي قوامه الثقافة والفن والتراث.

جولات

وتضمنت الزيارات الميدانية جولةً في حي الفهيدي التاريخي، النافذة السياحية على ماضي دبي العريق، ومتحف «دبي» الذي يُجسّد تراث المدينة الثقافي، ومتحف «الشندغة»، إضافةً إلى جولات واسعة في أبرز الحاضنات الثقافية والفِكرية، كمكتبات «الصفا للفنون والتصميم»، و«الراس»، و«دبي»، و«المنخول»، و«أم سقيم»، وازدادت ثراءً مع الجولات الميدانية في كل من متحف نايف الذي يعكس تراث الإمارات وتاريخها، ومتحف العقيلي الذي يعد تحفة معمارية أنيقة الشكل والمضمون، إلى جانب زيارة المتاحف التخصصية كمتحف المسكوكات، واكتملت بزيارة المدرسة «الأحمدية»، الصرح التعليمي العريق، إضافةً إلى بعض صالات عرض دبي الرائدة فنياً كـ«السركال أفنيو» و«إكس فيه إيه غاليري».