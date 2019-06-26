احتفالية رائعة لمفاجآت صيف دبي في «ذا أوتلت فيليدج»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تجربة ترفيهية استثنائية في أجواء تسوّق فريدة ذات طابع «توسكاني» أصيل في «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة الترفيه الداخلية من «مِراس» في جبل علي، تستمتعوا خلالها بالفعاليات الاحتفالية الرائعة المرافقة لمفاجآت صيف دبي.

وإلى 30 أغسطس المقبل، تقدّم وجهة التسوق المتميزة بتصميمها الإيطالي المستوحى من عصر النهضة، مزيداً من العروض الجذّابة على أسعار المتاجر، تشمل جميع العلامات التجارية المفضّلة، إلى جانب استضافة مجموعة من فعاليات وأنشطة الترفيه العائلية، وإتاحة فرص الفوز بجوائز مذهلة.

وستتحول «ذا أوتلت فيليدج» لأول مرة إلى مخيم صيفي تفاعلي ممتع للصغار، مع استضافة أنشطة مجانية مخصصة لإسعاد الأطفال، كي تتيح لكم فرصة التسوق بحرية واطمئنان، وضمان الترفيه والمتعة لجميع أفراد العائلة.

ألعاب وأنشطة

وتتوزع الألعاب والأنشطة المتوفرة على 3 مناطق مختلفة في الوجهة، الأولى هي منطقة التحدي التي تمكّن الأطفال من المشاركة في 9 ألعاب مختلفة، منها لعبة الثعابين والسلالم، ولعبة «توصيل 4 - كونيكت فور»، ولعبة «الغولف المصغّر - ميني غولف»، ولعبة «تويستر». وفيما بعد، يمكن للأطفال الاستمتاع بممارسة ألعاب الحركة التي تشمل حصص «الباركور»، وورش عمل السيرك، فيما تتيح منطقة الفنون أمام الصغار، فرصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم المبتكرة في الرسومات المتنوعة، كما تعرض منطقة ومنصة «ليغو» التي تتكامل مع عروض السيرك والمسرح وألعاب الخفة السحرية.

بينما يتيح التحدي الخاص، فرصة أمام الكبار لاختبار الألعاب الممتعة بأنفسهم، وعند المشاركة في أنشطة المخيم الصيفي، ستتاح الفرصة لتجميع العملات المعدنية، أو استلام بطاقة لختمها في كل منطقة فعاليات.

ومع انشغال الصغار باللعب، ستتاح الفرصة أمام الآباء للتسوق بحرية والاستفادة من حسومات تصل إلى 90% لدى أشهر المتاجر مثل «أليساندرو ديل أكوا» و«إيكو» و«جاليري لافاييت» و«هاماك» و«ذا ديل» و«برايسليس» و«بي سي بي جي» و«أوبرا» و«هوغو بوس» و«لانفين»، مع فرصة متاحة أمام المتسوقين للاستفادة من أفضل العروض حتى الآن.

مهرجان كيدز روك

على جانب آخركشف «دبي فستيفال سيتي مول» عن تنظيم مهرجان «كيدز روك» خلال مفاجآت صيف دبي. وتستقطب فعاليات هذا المهرجان السكان والسياح لمدة 40 يوماً مليئة بالأنشطة الترفيهية المشوّقة التي تشمل عروضاً مسرحية يومية لشخصيات برنامج «بي جي ماسكس» الشهير، فضلاً عن لقاء الشخصيات الكرتونية المفضلة والتقاط الصور معها؛ وورشات العمل؛ وجلسات قراءة الكتب التي تشرف عليها مكتبة (جاشنمال)، وغيرها الكثير!

مغامرات مشوقة

وللمرة الأولى في المنطقة، ستكون العائلات على موعد مع مجموعة من المغامرات المفعمة بالتشويق والغموض مع عروض «بي جي ماسكس» هذا الصيف، حيث سيحظى الأطفال بفرصة متميزة للقاء شخصياتهم الكرتونية المفضلة من الأبطال ومنهم «كات بوي»، قائد الفريق الذي يمتاز برشاقته وسرعته؛ و(جيكو)، محترف التخفّي الشهير والمعروف بقوته وقدرته على تسلّق الجدران؛ و(آوليت) المذهلة التي تمتاز بقدرتها على الطيران وتحديد المخاطر بفضل قوة بصرها الثاقبة.