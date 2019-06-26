إشارة «الحب - النصر - الفوز» تعني.. محمد بن راشد

المصدر: Ⅶ دبي - فادية هاني

«قلادة» المجوهرات الفريدة التي يصنعها أصحاب الهمم من قُصاصات ورقية إماراتية ، وباتت شهيرة وأيقونة لصانعيها من المصابين بالإعاقة الذهنية، التي لم تحل بينهم وبين تعلّم فن هذه الصناعة أو اتقانها، سواء على شكل قلادات، أو أساور، أو غيرها بأشكال وأحجام مختلفة.

لغة الصم

الصم من ذوي الهمم، يتفاهمون بين بعضهم البعض عن طريق لغة الإشارة كما هو متعارف، إلا أن لهم أسلوبهم الخاص في التعريف لبعضهم البعض عن الآخرين وأسمائهم أو مسمياتهم، ويُعطون الأشخاص إشارة وصفية لكل من يعرفونه أو يتواصلون معه، ويقترح الصم في العادة الإشارة الوصفية لشخصيات عالمية أو محلية مشهورة، وتعطى بالتشاور بينهم استناداً إلى السمات الأساسية التي تمتلكها الشخصية، ويسهل هذا الأمر على الصم من أصحاب الهمم في عملية التواصل بينهم.

تشاور

بعد تشاور الصم في مجتمع الإمارات، وبعد قراءتهم لكتاب «قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي تمت ترجمته خصيصاً لهم بأسلوب «برايل»، قرروا أن يعتمدوا إشارة الأصابع الثلاثية التي تعبر عن «الحب، والنصر، والفوز» كعلامة للدلالة على شخصية سموه، بعد أن كانوا في السابق إذا أرادوا الحديث عن سموه اعتمدوا رمز «البشت».

قاموس إماراتي

وتعمل حالياً وزارة تنمية المجتمع على وضع هذه الإشارة لأول مرة في القاموس الإماراتي للصم، الذي يختلف عن القاموس العربي للصم؛ نظراً لطبيعة الدولة ووجود مصطلحات عديدة مختلفة مستوحاة من البيئة مثل أسماء الأكلات الشعبية أو المناطق أو المعالم السياحية الشهيرة أو غيرها من المسميات.

قلادة

وبعد اعتماد المسمى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قامت فتيات من أصحاب الهمم المصابات بالإعاقة الذهنية بعمل قلادة خاصة أو دبّوس يعلق على الملابس يحمل شعار «الحب، النصر، الفوز» من الذهب المطلي، على قطعة دائرية جميلة مصنوعة من قصاصات ورقية، وبألوان متعددة حسب العملة المستخدمة ليختار كل شخص ما يناسب ذوقه، ويرون أنها هدية مناسبة جداً لإعطائها لمن نحبهم أو لمن نجح أو فاز في أمر ما، خاصة وأن العلامة تدل على هذه المعاني.

على الرغم من دقّة الصنع وجمال النتيجة إلا أن سعر الواحدة لا يتعدى 700 درهم، وكانت الفتيات تدربن على صنع القلادات من هذه القُصاصات لمدة عام ونصف العام، وباتت معروفة لدى الجميع بأشكالها المميزة والعبارات المكتوبة عليها مثل «أحبك أمي، أو حب، أو سعادة»، ويعملن أيضاً على توفير طلبات خاصة بهدايا للمواليد على سبيل المثال، أو قلادات وأساور تحمل أسماء الراغبين في اقتناء هذه الحلي وأحرف الأسماء بشكل حرفي وفني جميل، إضافة إلى المناسبات الرسمية كاليوم الوطني، وأسماء الإمارات السبع، وغيرها من طلبات الجمهور التي ستصل إلى الفريق لتنفيذها بالألوان والأشكال والكلمات المطلوبة، كما يمكن إضافة الألماس مع الذهب للراغبين في هدايا أكثر قيمة.