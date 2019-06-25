«دانة الدنيا».. نجمة «التواصل الاجتماعي»

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

تمكن حب دبي من قلوب الملايين من زوّارها، الذين فتحت لهم قلبها قبل أبوابها، لتصافحهم «دانة الدنيا» بكل حب، ولينهلوا من حب ماء خورها الجاري، بعد أن غمرتهم كل أحياء المدينة قديمها وجديدها بالسعادة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انهمرت لقطات تصويرية محترفة، أصحابها مجموعة ممن تلمسوا الفرح بين ثنايا «دار الحي»، ليوثقوا رحلاتهم وزياراتهم لها، بمجموعة صور، أقل أن توصف بأنها «رائعة»، أبطالها برج خليفة، الذي يعانق السحاب، وبرج العرب الذي يتمدد على الشاطئ بفخامة هادئة، والأبراج المصفوفة على جانبي شارع الشيخ زايد، لتشكل معاً عقداً لؤلؤياً يبرق على جيد «دانة الدنيا».

ملايين الصور، تجود بها مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأس قائمتها موقع «انستغرام» يومياً، لتصنع من دبي، نجمة تتربع على عرش قلوب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتجلى مواطن جمالها، وتبرز حيوية شوارعها ومناطقها المختلفة بكل ما يحفها من خضرة، وماء ووجوه حسنه، آثرت أن تشارك الآخرين جرعة السعادة التي ملأت قلوبهم وعقولهم، أثناء إقامتهم في أحضان «دانة الدنيا».

صبر

المتتبع لملايين الصور التي تضجّ بها أروقة «التواصل الاجتماعي» يدرك مدى تأثير دبي، على مستخدمي هذا المواقع، وأيضاً أصحاب المدونات، الذين تعودوا عبر الصور تقديم معلومات خاصة عن المدن التي يحطون رحالهم فيها، في وقت روت فيه «دانة الدنيا» عطش أصحاب العدسات، ممن يتمتعون بـ«طول الصبر» من أجل التقاط صورة واحدة، تجمع في تفاصيلها ألف كلمة وكلمة في حب دبي.

استحواذ دبي على قلوب زوّارها، دعا الكثير منهم إلى تدشين «هاشتاغات» خاصة باسمها، سرعان ما تحولت إلى ألبومات تعكس وجه دبي الجميل، فها هو حساب «بست يو ايه أي فوتو»، يجود بعشرات الصور الفنية التي تظهر معالم دبي المختلفة، والحال ذاته انسحب أيضاً على حساب المصور اللبناني بشير موكارزيل، الذي تخصص في تقديم مجموعة من أروع الصور لدبي، التقط معظمها من السماء، ليشعر المتابع لصفحته بتأثير المدينة عليه، فكافة صوره تعكس حيوية دبي، وما تمتاز به من روعة، بينما يفتح هاشتاغ «دبي لاكشري» بوابات عيوننا على ما تختزنة معالم دبي من جمال أخاذ، فيما يقدم حساب «اكسبلور دبي» نظرة خاصة عن المدينة، وما تمتاز به من جمال عربي وعصري أصيل.

أيقونة

التقليب بين ألبومات صور دبي على «انستغرام» رحلة، تكاد لا تنتهي، تحط خلالها في محطات عديدة، فتارة تجد نفسك محلقاً في فضاء المدينة، بصحبة عشاق «سكاي دايف»، وتارة تجد نفسك تسير على رمال دبي الذهبية، وتارة أخرى تتناول إفطارك على شرفات إحدى المقاهي المطلة على نافورة دبي، وما أن تقلب الصفحة حتى تصادفك الكثير من الصور، التي تبرز جماليات المشهد الفني والإبداعي في دبي، حيث يحط الكثير من زوار منطقة برج خليفة بالقرب من منحوتة القلب التي أبدعها النحات البريطاني ريتشارد هادسن، أو بالقرب من الأيقونة الفنية «أجنحة الملائكة» التي أبدعتها الفنانة البصرية كوليت مولر، ليحلقوا في فضاء المدينة التي طالما بادلوها شغف الحب.