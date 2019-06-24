«محمد بن راشد للمعرفة» تخلق حراكاً ثقافياً على المستوى العربي

المصدر: دبي - البيان

أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أنَّ برنامج دبي الدولي للكتابة بفعالياته المتواصلة في الدول العربية، نجح في خلق حالة من الحراك الثقافي والمعرفي المثمر، الذي أسفر عن تأهيل أجيال متميزة من المبدعين العرب في مختلف مجالات الفنون الأدبية، الأمر الذي يتوافق مع أهداف استراتيجية مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تسعى بشكل دائم إلى دعم وتبنّي المواهب العربية الشابة من كل مكان

جاء ذلك في ختام أولى دورات برنامج دبي الدولي للكتابة، الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، وهي دورة «فنون كتابة المقال الصحافي»، التي أقيمت في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومؤسَّسة الأهرام، على مدى شهرين متواصلين، وتحديداً في مجال كتابة المقال الصحافي، بالتعاون مع مؤسَّسة الأهرام العريقة، وبمشاركة 23 صحافياً من مصر تحت إشراف معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، بهدف ترسيخ دور المؤسَّسة في توفير الفرص لقطاع الشباب للمساهمة في عمليات صناعة ونشر المعرفة.

حضر حفل الختام كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عبدالمحسن سلامة، ومدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، سامح عبدالله.

تقدير

وتمَّ خلال الحفل تسليم الصحافيين المشاركين في الدورة شهادات الاجتياز التي سلَّمها لهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فيما قام المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بتقديم شهادات تقدير لكبار كتّاب الأهرام الذين شاركوا في تدريب الصحافيين ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة ومسؤولي التنسيق للدورة.

اختيار

وفي ختام الحفل قام ابن حويرب باختيار مجموعة من المشاركين الحاصلين على أعلى التقديرات خلال الدورة لاستضافتهم في دبي خلال نوفمبر المقبل، لتغطية فعاليات قمة المعرفة العالمية تكريماً وتشجيعاً لهم. وناقش الجانبان إجراءات بدء التحضيرات للنسخة الثانية من دورة «مهارات التحقيق الصحافي»؛ لتدريب مجموعة من الصحافيين المصريين بتمويل من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة على الأساليب والمعايير الحديثة لكتابة التحقيق الصحافي والتحقيقات الاستقصائية تحت إشراف وتنسيق مؤسسة الأهرام، لتوفير كبار المحاضرين في هذا المجال.

فعاليات

يذكر أنَّ فعاليات برنامج دبي الدولي للكتابة في مصر جاءت تحت رعاية مؤسسة الأهرام المصرية ممثلة في معهدها الإقليمي للصحافة، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأهرام ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تمَّ إبرامها قبل عامين، حيث تولى معهد الأهرام الإشراف على الدورة، وتضمَّنت 16 محاضرة بعدد محاضرتين في الأسبوع، بخلاف محاضرات التقييم بواقع أربع محاضرات، تمَّ خلالها مناقشة وتقييم المقالات التي كتبها المتدربون خلال الورشة، وأسهمت بوابة الأهرام الإلكترونية في تشجيع الصحافيين المشاركين بالورشة عبر إتاحة نشر مقالاتهم على صفحات البوابة.