ميركاتو يشارك في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

يشارك ميركاتو، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمفاجآت صيف دبي هذا العام بباقة مميزة من الفعاليات الترفيهية وعروض التسوق والجوائز المذهلة، التي تغني تجربة المتسوقين على مدى 6 أسابيع خلال مفاجآت الصيف بدءاً من 21 يونيو حتى 3 أغسطس.

وسيكون محبو التسوق على موعد مع 6 أسابيع من الحسومات المغرية، إذ يقدم ميركاتو للمتسوقين عرض «تسوق واربح» وخصومات تتراوح بين 30- 75% لدى مجموعة كبيرة من المتاجر في ميركاتو و«تاون سنتر جميرا»، فكل متسوق ينفق 200 درهم أو أكثر في أي من المتجر في المركزين، خلال مفاجآت صيف دبي، سيحظى بفرصة الفوز بجوائز قيّمة لا تنسى تتضمن سيارة إنفينيتي أو رحلة عائلية إلى تايلاند، تقدمة دناتا للسفريات ومنتجع بنيان تري للسفريات بوكيت.

تشويق

وستعم أجواء التشويق والحماس أرجاء ميركاتو، إذ يعلن للمتسوقين عن تجربة التزحلق المميزة داخل المول، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من خلال منطقة الانزلاق العملاقة الممتدة من الطابق الأول حتى الطابق الأرضي، ليتسنى لمحبي الكرة من الأطفال والعائلات الانزلاق وإصابة الهدف في المرمى، إضافة إلى عروض السيرك العالمية التي تجمع بين المرح والألعاب البهلوانية وعروض السيرك الشيقة وورش عمل السيرك للأطفال.