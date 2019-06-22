الإمارات تعيد الحياة لمسرح نابليون الثالث

المصدر: إعداد – غسان خروب ــ غرافيك: أسيل الخليلي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

بعد أن طواه النسيان نحو 14 عقداً، استطاعت منحة إماراتية، من إعادة الحياة إلى مسرح نابليون الثالث في قصر فونتانيلو بالقرب من باريس، حيث يعد المسرح الذي بني أساساً، تلبية لرغبة الإمبراطور نابليون بونابرت، تحفة معمارية، تتمتع بمستوى عالٍ من الفخامة، وتمت إعادة تسميته، ليطلق عليه اسم مسرح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

12 عاماً

استمرت أعمال ترميم المسرح الذي يعد تحفة معمارية من زمن الإمبراطورية الثانية 12 عاماً.

2007

انطلقت أعمال الترميم، بفضل منحة مالية، قدمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، تقدر قيمتها بـ 10 ملايين يورو.

10

تشير الدراسات إلى أن المسرح استخدم في مناسبات قليلة، لا تتعدى 10 مرات، بعيد إنشائه خلال الفترة من 1857 و1868.

80 %

نجحت عمليات الترميم في الحفاظ بدقة على 80 % من المواد الأصلية، فيما أعيدت السجادات المتضررة إلى حالتها الأصلية.

1530

يعتبر قصر فونتانيلو، ضمن المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويتضمن 1530 قطعة أثرية نادرة.

2014

في أبريل 2014، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الترميم، والتي شهدت تجديد القاعة الرئيسة في المسرح.

2017

في يونيو 2017، بدأ العمل في المرحلة الثانية، والتي ركزت على بعض المنصات والأماكن الأخرى التابعة للمسرح.