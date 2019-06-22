«حصوصة» مسرحية تبث روح التسامح في الأطفال

المصدر: دبي - وام

احتفلت روضة ند الحمر بعرض المسرحية الاستعراضية «حصوصة والأبطال السبعة»، على مسرح مدرسة العالم الجديد برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية، وذلك ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم.

حضر المسرحية غاية المهيري مدير منطقة دبي التعليمية وعدد من المعنيين والتربويين وأولياء الأمور وخديجة الصايغ، نيابة عن ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وشيخة محمد حزام مديرة نطاق تعليمي وفرح محمد العطار مديرة الروضة.

وشهدت المسرحية - التي لاقت إعجاب وإشادة الحضور - مشاركة 277 طفلاً وطفلة بالروضة الأولى والثانية بإشراف الهيئة التدريسية بالروضة.

وأشادت مديرة منطقة دبي التعليمية بالعرض وتفاعل أطفال الروضة وحسن أدائهم وتقديمهم لمسرحية استعراضية على مستوى جيد لقي استحسان الحضور، مقدمة الشكر إلى إدارة الروضة والمشرفات على هذا العمل المسرحي الذي يتزامن مع «عام التسامح».

من جانبها، قالت فرح العطار مديرة الروضة إن المسرحية الاستعراضية هدفت إلى تعليم الأطفال روح التسامح، مشيرة إلى أن تدريب الأطفال على أداء المسرحية بدأ من شهر أكتوبر الماضي.

وثمنت رعاية هيئة آل مكتوم الخيرية وتعاونها، مؤكدة أن رعايتها وراء نجاح المسرحية.