عروض مدهشة في انطلاق مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي، أمس، انطلاق الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، برعاية «بنك رأس الخيمة الوطني» و«ماستركارد»، وتخلل اليوم الأول من الحدث عدد من الفعّاليات والعروض الترويجية، حيث شهد مول الإمارات ومراكز سيتي سنتر في دبي فعّالية التخفيضات لمدة 12 ساعة، والتي تراوحت نسبتها بين 25 – 90%.

استمتعت العائلات بأجمل الأوقات في عالم مدهش، وكان عشاق الكوميديا على موعد مع العرض الكوميدي المضحك «ذا لافتر فاكتوري»، كما رحّبت فنادق المدينة بزوّارها الذين حضروا للاستفادة من العروض الترويجية المميزة التي تقدّمها مجموعة من الفنادق خلال مفاجآت صيف دبي.

تستمر مفاجآت صيف دبي من الآن وحتى 3 أغسطس، حاملةً معها العديد من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية للمقيمين والزوّار على مدى ستة أسابيع.

تجربة فريدة

ويتيح عالم مدهش، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات من 3 إلى 7، هذا العام لزواره فرصة الدخول المجاني. ومن المقرر أن تقدم دورة هذا العام، التي تتزامن أيضاً مع انطلاق مفاجآت صيف دبي، تجربة فريدة لا تنسى لأفراد الأسرة من جميع الأعمار، وذلك من خلال ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية على كامل مساحة الحدث ضمن المناطق الأربع.

جوائز

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة فرصة مميزة لكافة زوار عالم مدهش خلال إجازة نهاية الأسبوع الأول من افتتاحه للفوز بسيارة GAC GS3 الجديدة كلياً في المنطقة، ويمكن الحصول على كوبون للمشاركة في السحب مقابل إنفاق 250 درهماً إماراتياً على الألعاب داخل عالم مدهش. وسيجري السحب يوم الأحد المقبل 23 يونيو للإعلان عن اسم الفائز المحظوظ.

ألعاب تفاعلية

وبالنسبة للذين تجتذبهم المغامرات والتشويق، فإن منطقة العجلات في القاعتين 6 و7 ستكون الوجهة المثالية بكل ما تقدمه من ألعاب مثل «الترامبولين البانجي» وحلبة التزلج على الجليد ودراجات الدفع الرباعي. ومن المقرر أن تقدم منطقة ألعاب المهارات في القاعة 7 الكثير من الألعاب التفاعلية مثل Fruit Ninja و Temple Run والألعاب الشيقة مثل Pac-Man و.Donkey Kong 3 بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي بما في ذلك Cinecoaster 360VR، ونظام السينما XD متعدد الأبعاد الذي يحاكي حركات المركبة الأفعوانية الواقعية. في هذه الأثناء، سيحظى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات فما دون، ضمن منطقة المغامر الصغير في القاعات 3 و4، بالكثير من المرح والمتعة أثناء التنقل بين القلاع الشاهقة وألعاب فناجين الشاي وسيارات التصادم. وستستضيف منطقة العروض العديد من شاحنات الطعام المحلية الشهيرة والأكشاك التي ستقدم أشهى المأكولات مع فرصة شراء العديد من الهدايا التذكارية من الأكشاك المشاركة في الحدث.

كيدز روك

إلى ذلك أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» عن تنظيم مهرجان «كيدز روك» واستضافة مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية الفريدة للعائلات والأطفال وبرنامج حافل بعروض التسوق المميزة في إطار استعداداته للاحتفال بموسم مفاجآت صيف دبي، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة ولغاية السبت 3 أغسطس.

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ويقدم المول لزواره باقة من الفعاليات المشوقة على مدار 40 يوماً، بدءاً من العروض المسرحية اليومية وورش العمل، وصولاً إلى جلسات قراءة الكتب ولقاء شخصياتهم الكرتونية المفضلة والتقاط الصور معها. وفي هذا الإطار، سينطلق مهرجان (كيدز روك) بدايةً مع عروضٍ لشخصيات برنامج الأطفال الشهير (بي جي ماسكس) على أن تبدأ عروض نجوم مسلسل (أنجري بيردز 2) في النصف الثاني من المهرجان.