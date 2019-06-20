مفاجآت صيف دبي تنطلق غداً بفعاليات ترفيهية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تعود مفاجآت صيف دبي في دورةٍ جديدةٍ حافلةٍ بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية وعروض الفنادق والمنتجعات الصحية والوجهات الترفيهية التي ستجعل دبي الوجهة الأمثل للعائلات والأطفال خلال الصيف، وتنطلق الدورة 22 من الحدث غداً الجمعة وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

ومع اقتراب موعد انطلاق المفاجآت، تكشف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العروض والفعاليات التي تنتظر الزوّار والمقيمين، والتي تتضمن عروض الإقامة في الفنادق، والفعاليات الترفيهية، والحفلات الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز متنوعة.

عروض وفعاليات

يستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» مهرجان «كيدز روك فستيفال» للمرة الأولى، ويشهد المهرجان مشاركة عدد من نجوم «بي جاي ماسكس»، مثل «كاتبوي» و«غيكو» و«أوليت» و«لونا غيرل» في الفترة من 22 الجاري وحتى 11 يوليو المقبل، بالإضافة إلى عرض «آنجري بيردز» من 12 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبلين. ويستضيف المهرجان عروضاً ترفيهية مباشرة وورشات عمل تفاعلية يومياً لجميع أفراد العائلة.

ويقدّم «سيتي سنتر ديرة» عرضاً لأبطال «فرقة العدالة» الخارقين، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بالمهمة الخاصة التي يقوم خلالها «سوبرمان» و«باتمان» و«وندروومان» و«فلاش» بإنقاذ الأرض، وذلك في الفترة من 27 الجاري وحتى 6 يوليو المقبل. ويستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» مجدداً سوق «رايب ماركت» من الآن وحتى 4 أغسطس المقبل، ويمنح الزوّار الفرصة للاستفادة من عروض ترويجية على منتجات عدد من المصممين المحليين، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمأكولات التي تقدّمها الأكشاك وعربات الطعام.

ويعود العرض الكوميدي الأكبر من حيث عدد العروض «ذا لافتر فاكتوري» إلى دبي ليقدّم عدداً من العروض الكوميدية خلال مفاجآت صيف دبي، اليوم في فندق «تريب باي ويندام»، وغداً في «هيلتون شاطئ جميرا»، إذ تبدأ العروض في تمام الساعة 9 مساءً وتبدأ أسعار التذاكر من 140 درهماً.

فيما يستضيف عرض «ذا بيغ فيش كوميدي تور» غداً، 3 فنانين عالميين حائزين جوائز مرموقة، وهم «كيث فارنان»، و«سونجا-جين سالمون»، و«كونور درام»، وذلك في عقارات جميرا للغولف، وتبدأ أسعار التذاكر من 145 درهماً.

واحتفاءً بالذكرى 15 لتأسيسها، تنطلق فرقة «نوفيل فاغ» في جولة عالمية تحط الرحال في أوبرا دبي يوم 25 الجاري، وتقدّم الفرقة خلال الحفل عرضاً مبسطاً يحاكي الأسلوب الذي اشتهرت به الفرقة، ويؤدي كل من ميلاني بان وإيلودي فريجي أجمل الأغنيات التي قدمتها الفرقة على مر السنين. وتبدأ أسعار التذاكر من 150 درهماً. ويستضيف مسرح سفينة «كوين إليزابيث 2» عرض «آبا ريونيون»، حيث يمكن لعشّاق الفرقة الاستمتاع بعدد من الأغنيات مثل «ووترلو» و«ماماميا» خلال عروض مباشرة يومي 26 و27 الجاري، ويتضمن كل عرض حفلين غنائيين في الساعة 8 و10 مساءً. وتبدأ أسعار التذاكر من 180 درهماً.

«الكوميديا السوداء»

أما مسرح «ذا جنكشن» فسيستضيف في «السركال أفنيو» خلال يونيو الجاري «الكوميديا السوداء» المرشحة لجائزة توني «بيهاندنج إن سبوكان»، والتي يخرجها الكاتب والمخرج الفائز بجائزة الأوسكار مارتن ماكدونا. وتواكب أحداث المسرحية تفاصيل حياة رجل متقدم في السن يشغله البحث عن يده المفقودة. تنطلق العروض يوم 27 الجاري وتستمر لمدة أسبوعين. ويقدّم عالم دبي للرياضة 3 شهور حافلة بالأنشطة الرياضية التي تلائم عشّاق اللياقة البدنية من مختلف الفئات العمرية، في مركز دبي التجاري العالمي.

«عالم مدهش»

بيد أن الأطفال على موعد مع العديد الأنشطة الترفيهية بصحبة شخصيتهم المفضلة «مدهش»، والتي ستعود إلى «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 17 أغسطس المقبل.

تخفيضات

تقدّم مفاجآت صيف دبي 6 أسابيع من التخفيضات على 700 علامة تجارية في 3.500 متجر مشارك، ويمنح الحدث المتسوّقين الفرصة للحصول على صفقات مدهشة، حيث يمكنهم الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين 25-75% على عدد من المنتجات المختارة.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي يوم غد مع فعالية تخفيضات لمدة 12 ساعة، والتي تبدأ في الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى منتصف الليل في 6 مراكز تسوّق تابعة لمجموعة ماجد الفطيم. وتشهد مفاجآت صيف دبي هذا العام عودة صفقة اليوم، حيث يقدّم الحدث للزوّار والمقيمين صفقة جديدة يومياً خلال الفترة من 22 الجاري وحتى 31 يوليو المقبل.

عرض حصري

فيما تقدّم «ذا سماش روم» عرضاً حصرياً للعائلات التي تضم شخصين بالغين وطفلين الحصول على بطاقات الدخول مقابل 200 درهم، إذ أن زيارة «ذا سماش روم» تعد فرصة رائعة للعائلات للاستمتاع بأجمل الأوقات أثناء تحطيم 40 قطعة زجاجية وقطعتين إلكترونيتين. وتتوفر تذاكر عرض «لا بيرل باي دراغون» بسعر مخفّض يبلغ 199 درهماً خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس.

ومن الآن وحتى 31 أغسطس المقبل، تقدّم حديقة «وايلد وادي» المائية عرضاً حصرياً لعشّاق التشويق والإثارة. حيث يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزيد طولهم على 1.1 متر الحصول على تذكرة الدخول بسعر 249 درهماً، أمّا الذين يقل طولهم عن 1.1 متر فيبلغ السعر 149 درهماً.

مطاعم

يقدّم مطعم المأكولات الشعبية التايلاندية «مانغو تري» عرضاً جديداً يمنح زوّاره الفرصة للاستمتاع بعدد لامحدود من المأكولات مقابل 99 درهماً للشخص. ويمكن لعشّاق المأكولات الإيطالية الاستمتاع بقائمة مميزة تضم أربعة أطباق في مطعم ليوناردو في فندق ستيلا دي ماري في دبي مارينا بسعر 249 درهماً للشخص. محبو اللحوم على موعد مع عرض «غايمز أوف يونز» من مطعم «ماما زونيا». ويقدّم مطعم «ذا سين باي سيمون ريمر» عرضاً خاصاً أيام الجمعة، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بقائمة تضم طبقين بسعر 99 درهماً أو قائمة تضم ثلاثة أطباق بسعر 149 درهماً.

سحوبات

وسيحصل المتسوّقون الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوّق التابعة لـ «مجوعة مراكز التسوّق في دبي»، التي تضم مركز البستان، والملا بلازا، وبرجمان، والبرشاء مول، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر على بطاقة للدخول في السحب على سيارة إنفينيتي Q30.

فنادق

وتقدّم مجموعة من الفنادق عروضاً خاصةً على أسعار الغرف للراغبين بإجازة قصيرة بأسعار معقولة، وتشمل هذه الفنادق فندق «فيدا داون تاون»، فندق المنزل، فندق العنوان بوليفارد، فندق العنوان دبي مول، فندق العنوان داون تاون، فندق العنوان مونتجمري، فندق العنوان مارينا مول، وفندق القصر داون تاون. وتشمل هذه العروض ليلة مجانية عند حجز ليلتين، وليلتين مجانيتين عند حجز 4 ليال، و3 ليال مجانية عند حجز ست ليال.

ويتيح فندق سوفيتل دبي داون تاون الفرصة للزوّار والمقيمين للحصول على عروض خاصة عند حجز 10 غرف أو أكثر، حيث يمكن للمجموعات الحصول على الغرفة المفردة بسعر يبدأ من 350 درهماً.

ويمنح فندق شيراتون مول الإمارات أعضاء برنامج ماريوت بونفوي تخفيضاً بمقدار 25% على الإقامة خلال الصيف.

يقدّم فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة لنزلائه تخفيضاً بمقدار 20% على الحجوزات، بالإضافة إلى قسيمة شرائية مجانية على المأكولات والمشروبات بقيمة 20 دولاراً.

ويوفر فندق لو ميريديان دبي عرضاً خاصاً على حجوزات الفعاليات والمؤتمرات من الآن وحتى 15 سبتمبر 2019.

المقيمون في إحدى غرف فندق والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا البالغ عددها 319 غرفة خلال فصل الصيف سيحصلون على جلسة تدليك لشخصين لمدة 45 دقيقة. والمقيمون في دولة الإمارات على موعد مع تخفيض بمقدار 20% على أسعار الغرف فندق أتلانتس النخلة.