إطلاق حملة «تسوق اربح وانطلق» خلال المفاجآت

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جوائز مذهلة للمتسوقين خلال «مفاجآت صيف دبي»، مع حملة «تسوق، اربح وانطلق»، حيث توفر 10 مراكز تجارية في دبي فرصة للمتسوقين للفوز بسيارة إنفينيتي Q30 الفارهة كل يوم سبت ابتداءً من 29 الجاري وحتى 3 أغسطس.

وابتداءً من الغد، يمكن للمتسوقين المشاركة في الحملة الصيفية الضخمة الخاصة «بمفاجآت صيف دبي 2019» مع التسوق بقيمة 200 درهم بحد أدنى في أي من المراكز التجارية المشاركة. سيحظى كل متسوق سيشارك في السحب بفرصة ربح سيارة فارهة.

أفكار مبتكرة

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «لقد رسخت إمارة دبي مكانتها كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم على مر السنين. وكل عام، تعمل مجموعة مراكز التسوق في دبي على خلق أفكار مبتكرة لمساعدة المتسوقين وتجار التجزئة على تحقيق أقصى استفادة من العروض والحملات الترويجية، آخذةً باعتبارها حماس محبي التسوق للعروض الترويجية الصيفية. وقد أثبتت مفاجآت صيف دبي دورها المهم في دفع عجلة اقتصاد الإمارة خلال أشهر الصيف، حيث إن دعم قطاع التجزئة وتعزيز تجربة التسوق كانت ومازالت من أولوياتنا».

ترقّب

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يترقب المقيمون والزوار مفاجآت صيف دبي بشغف كبير، ونحن بدورنا نشجع الجماهير من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الزوار من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا على تجربة الصيف في دبي».