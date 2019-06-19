متاحف دبي الفنية تفتح العيون على جمال إبداعات العالم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

العديد من الغاليريهات العالمية والمتاحف الفنية تتوزع في أحضان دبي، المدينة التي باتت وجهة عشاق الفنون، ليفتحوا عيونهم على الجمال عبر متاحفها الفنية ومساحات العرض الشاسعة التي تضمها، مستفيدين من التنوع، إذ يمكن للزائر التعرف إلى تاريخ الإمارة من خلال جولة في بيت الشيخ سعيد، في الشندغة، بينما يستمتع عشاق الفن بأعمال الفنانين ونقاشاتهم في أروقة المجلس غاليريا، ويعيشون المزيج الفني في طرقات حي السركال، الذي يضم مساحات كبيرة للفنون العالمية فيما يتنفسون هواء الفنون التشكيلية بين أروقة عشرات الغاليريهات في مركز دبي المالي العالمي.

إبداعات العالم تلتقي في متاحف دبي