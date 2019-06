النجم البريطاني ويديكومب ضيف «دبي أوبرا» في سبتمبر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

في أمسية استثنائية تستقبل «دبي أوبرا» سبتمبر المقبل النجم البريطاني الكوميدي جوش ويديكومب، الحائز على العديد من الجوائز وواحد من أكثر نجوم الكوميديا استقطاباً للجماهير في المملكة المتحدة، مع النجمين الصاعدين بسرعة لافتة، لودي لانغفورد وميسي آدام، والنجم المتميز إد غامبل مقدّماً العرض.

تقدير

وأثار جوش ويديكومب طابعاً ملحوظاً على ساحة الكوميديا، حيث يُعد واحداً من أكثر الكوميديين اجتذاباً للجماهير، وهو يحظى بتقدير كبير بالمملكة المتحدة في مجالي الكوميديا والتلفزيون معاً. اشتهر من خلال برنامج القناة الرابعة الذي تمّ ترشيحه مرتين لجائزة (BATFA) وهو (The Last Leg) إلى جانب كونه عنصراً أساسياً في مجموعة من العروض مثل (Live at The Apollo وHave I Got News for You) و(A League Of Own) وغيرها.

نخبة

وتنضمّ إلى جوش نخبة لا تُضاهى من نجوم الكوميديا تضم ابن ويلز لويد لانغفورد المضحك بشكل مذهل، والنجمة الحائزة العديد من الجوائز ميسي آدام المعروفة ببرنامجها (8 Out Of 10 Cats)، ولا ننسى مقدّم الحفل إد غامبل، نجم الكوميديا الذي تعوّد عليه الجمهور من خلال برنامج (Mock the Week) الفكاهي.