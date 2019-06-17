مكتبة دبي الرقمية أكبر مستودع معرفي للكتب

المصدر: ■ دبي ـ غسان خروب

لا تتوقف دبي عن إبهار الدنيا، فمع كل طلعة شمس، تطل «دار الحي» بمبادرة جديدة، هدفها رفعة الإنسان، والأخذ بيده نحو العلياء، وفي زحمة بناء الأبراج، لم تغفل عين دبي عن بناء الإنسان معرفياً، والارتقاء بثقافته، ليتسع مداها، مع الانفتاح على الآخر، لذا، فقد سعت «دانة الدنيا» خلال السنوات الماضية إلى إثراء مشهدها الثقافي والابداعي، بمبادرات قادرة على تقديم صورة جميلة عن الإنسان العربي، وإعادة المجد للحضارة العربية، عبر تسليحها بكمية ضخمة من الكتب، التي وصفها المؤلف والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو يوماً بأنها «ثروة العالم المخزونة، وأفضل إرث للأجيال والأمم».

اهتمام قديم

اهتمام دبي بالجانب المعرفي والثقافي، بدأ قديماً مع تدشين مكتبة دبي العامة، التي افتتحها المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لتكون منارة للمعرفة والعلم، وتظلل بأوراقها خور دبي. إلا أن «دانة الدنيا» لم تتوقف عند حدود تلك المكتبة، فقد سعت في آخر ثلاث سنوات لأن تثري الفضاء الإلكتروني بملايين العناوين، والكتب الإلكترونية، التي جمعتها تحت مظلة «مكتبة دبي الرقمية»، لتعمل من خلالها على إثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية، وهي مهمة حملتها دبي على كاهلها خلال السنوات الأخيرة، لتصبح مكتبة دبي الرقمية بذلك أكبر مستودع معرفي للكتب العربية.

غزارة معرفية

«أهلاً بك في مكتبة دبي الرقمية»، أنت على وشك الوصول إلى ما يقرب من 2.606.604 مادة رقمية، و245.906 عناوين»، تلك الجملة، هي أول ما يصادفك عند زيارتك لموقع مكتبة دبي الرقمية، والتي ما أن تبحر بين أروقتها، حتى تكتشف مدى غزارة الجانب المعرفي الذي تحتويها المكتبة، التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث رأت المكتبة النور لأول مرة مع بدايات 2016، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2016 عاماً للقراءة.

مصدر معرفة

3 سنوات فقط، احتاجتها مكتبة دبي الرقمية، لأن تكون واحدة من أهم مصادر المعرفة على الشبكة العنكبوتية، فهي تضم بين جنباتها آلاف الكتب العربية، سواء المؤلفة أو المترجمة، حيث تغطي هذه الكتب معظم المجالات المعرفية، مثل العلوم الاجتماعية، وعلم الحاسوب والمعلومات، والأعمال العامة، والعلوم التطبيقية، والعلوم الطبيعية، والرياضيات، والآداب والأديان والتاريخ والجغرافيا العامة والفنون والفلسفة والعلوم المتصلة، وغيرها، الأمر الذي يجعل من المكتبة مصدراً مهماً للباحثين والطلبة وحتى القارئ العادي، الباحث عن المعلومة الموثوقة.

أكثر من 245.906 عناوين تضمها رفوف المكتبة الإلكترونية، تتنوع ما بين الكتب والدوريات والمواد التراثية، إلى جانب كل أعداد ملخصات «كتاب في دقائق»، التي تصدرها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بعد ترجمة أفضل الكتب العالمية إلى اللغة العربية، والتي تسلط الضوء على مختلف مجالات الحياة، فيما تشمل نوعية الإصدارات التي تضمها المكتبة، أيضاً مجموعة ضخمة من المقالات والمخطوطات، وكتب الأطفال، فيما تتنوع المواد الرقمية المتاحة في المكتبة ما بين كتب كاملة، وفصول للكتب ومقالات ومخطوطات ومواد للأطفال في جميع مجالات المعرفة.

مواد مكتوبة

ثراء مكتبة دبي الرقمية لم يكن ليتم من دون «مكتبة زايد»، التي تعد واحدة من أهم مفاصل «دبي الرقمية»، فـ«مكتبة زايد»، التي أطلقت بالتزامن مع «عام زايد»، جاءت بهدف توثيق كل ما كتب أو نشر عن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوفر هذه المكتبة نحو 500 مادة مكتوبة ومصورة جميعها خاصة بالشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، في حين لا تزال الفرصة متاحة أمام كل المؤسسات والأفراد للمشاركة في رفد هذه المكتبة بمواد تسلط الضوء على مسيرة القائد المؤسس.

محرك بحث

ولعل أهم ما يميز مكتبة دبي الرقمية التي تعد أحد أبرز المشاريع الطموحة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أنها تتضمن أول محرك بحث خاص بالمحتوى الرقمي العربي، والذي يسهل عملية الوصول للمعلومة، ما يوفر الوقت والجهد بأسلوب تصنيف متوافق مع المعايير العالمية في تنظيم المحتوى في البيئة الرقمية، إلى جانب قدرة المكتبة على مواكبة متطلبات الأجيال الحالية والمقبلة، وبالتالي المساهمة في نشر ونقل المعرفة والثقافة العربية إلى العالم، وبناء جسور التواصل مع مختلف الثقافات، لا سيما وأن المكتبة تتضمن مواد ناطقة بنحو 17 لغة من بينها العربية والانجليزية والفرنسية والصينية، وغيرها، الأمر الذي يجعل منها قاعدة بيانات ضخمة، ومنصة لأهم دور النشر العربية، كونها توفر للناشرين مركزاً موحداً لتطوير الكتب الإلكترونية وتوزيعها وتسويقها على مستوى العالم من خلال قناة واحدة.

وفي الوقت الذي بات عدد من المنصات العالمية مثل «أمازون» و«غوغل»، تفرد مساحات كبيرة للكتب والمحتوى الرقمي، تطل مكتبة دبي الرقمية، لتواكب الثورة التكنولوجية، في توفير منافذ خاصة للكتب العربية، الأمر الذي يساعد على سد الفجوة المعرفية والرقمية التي يواجهها القارئ العربي أثناء إبحاره في الشبكة العنكبوتية.

ملفات

أقسام عدة تتضمنها مكتبة دبي الرقمية، لعل أبرزها مكتبة (EPUB)، التي تتضمن كتباً إلكترونية، حيث تأتي بصيغة ملفات مضغوطة، وبصيغة رموز بريد الولايات المتحدة، كما تحتوي على ملفات بصيغة (XML) و (XHTML) وما يلحق بها من صور وارتباطات، حيث تتيح هذه المكتبة إمكانية الوصول إلى ملايين الكتب الإلكترونية حول العالم.