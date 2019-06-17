«ذا بوتلغ بيتلز» في دبي أوبرا نوفمبر المقبل

المصدر: ■ دبي - البيان

احتفالاً بمرور 50 عاماً على إصدار واحد من أشهر ألبومات فرقة البيتلز The Beatles، «آبي رود» Abbey Road، تحلّ أفضل فرقة تكريمية للبيتلز في العالم «ذا بوتلغ بيتلز» The Bootleg Beatles في دبي أوبرا لعرض واحد فقط يوم 21 نوفمبر المقبل.

كانت فرقة «ذا بوتلغ بيتلز» قد تأسّست من أعضاء إنتاج ويست أند لمسرحية برودواي الغنائية «بيتلمينيا»، وانطلقت مسيرتها الفنية من أشهر وجهة آنذاك للاحتفالات الطلابية في تيفرتون، ديفون، بالمملكة المتحدة، وذلك يوم 26 مارس 1980، أي بعد عشر سنوات تماماً من إعلان بول مكارتني عن حلّ فرقة البيتلز الأصلية بشكل رسميّ ونهائيّ.

واليوم، وبعد مرور 40 عاماً، لا تزال أشهر فرقة لتكريم موسيقى وأعمال البيتلز في العالم تجمع الحشود من عُشّاق الفرقة البريطانية الشهيرة، وتحصد الكثير من الإشادة بفضل استعادتها المثالية لتلك الأغنيات العظيمة. وبفضل الإجراءات الدقيقة في انتقاء الأعضاء، فإن مستوى التشابه بين أعضاء «ذا بوتلغ بيتلز» وفرقة «البيتلز» الأصلية، أكان من ناحية الشكل أو الأداء، تعتبر مثيرة للدهشة بالفعل.

وتحظى الفرقة بمساندة من مجموعتها الأوركسترالية التي أُعِدّت خصيصاً للاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور أسطوانة البيتلز الشهيرة «آبي رود»، ما يجعل هذا العرض ضرورة بالنسبة إلى جميع عشّاق البيتلز من كلّ الأجيال. ولا شك أن المعجبين بالبيتلز سوف يُفاجأون لدى سماعهم أداء «ذا بوتلغ بيتلز» أغنيات البيتلز المفضّلة لديهم، حيث حرص أعضاء الفرقة الأربعة خلال رحلتهم في خضمّ موسيقى الستينيات، على استعادة أدنى التفاصيل بكلّ دقّة من الحقبات الأصلية، من الأزياء، ووصولاً إلى الأدوات الموسيقية، وحتى الحضور المسرحي، والأداء الصوتي.