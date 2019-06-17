«الساعة الرابعة» على خشبة «العويس الثقافية»

المصدر: ■ دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً لمسرحية «الساعة الرابعة» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، تأليف طلال محمود، وإخراج إبراهيم سالم، في 07:30 من مساء يوم بعد غد الأربعاء.

المسرحية، التي عُرضت في مهرجان أيام الشارقة المسرحية الدورة 29، مستوحاة من مسرحية الكاتب الفرنسي لوران بافي (تك تك)، حيث تقدم شخصيات تعيش وسط دوامة من «الوسواس القهري» مثل: فؤاد ـ رجل في نهاية الأربعينات يعاني من اضطراب نفسي يشتم أثناء حديثه، جليل ـ رجل في منتصف الثلاثينات ملتزم ويعاني من الوسواس القهري، سامي ـ شاب في العشرينات يعاني من أوهام مرضية تجعله يتجنب المشي في الأماكن المخططة، منال ـ شابة في العشرينات مدربة رياضية تعاني من تكرار الكلام بشكل دائم، يارا تعمل في مجال التعقيم وتعاني من وسواس النظافة، أسمهان موظفة استقبال في العيادة النفسية.

لاقت المسرحية صدى طيباً بعد عرضها في الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية، حيث حصدت عدة جوائز في ختام المهرجان، منها جائزة أفضل إخراج مسرحي للفنان إبراهيم سالم، ونال الفنان فيصل علي جائزة أفضل ممثل دور أول، ونال الفنان محمد جمعة جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، ونال جائزة أفضل ممثل واعد عبد الله محمد، ونالت الفنانة آلاء شاكر جائزة الفنان المسرحي المتميز.

يأتي هذا العرض تأكيداً من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على قيمة المسرح ودوره الكبير في المجتمع، ودعماً للفرق المسرحية المحلية، وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد نظمت العديد من العروض المسرحية خلال مواسمها الثقافية الماضية مثل: «صهيل الطين» و«بايتة» و«بهلول» و«خفيف الروح» و«الحلاج وحيداً» و«مجاريح».. وغيرها من المسرحيات المحلية التي تعكس هوية أصيلة للثقافة العربية وتؤكد حضورها في المجتمع.