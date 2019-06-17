محمد هنيدي يكشف تفاصيل جولته العالمية من دبي

المصدر: ■ دبي - البيان

يستعد الفنان المصري محمد هنيدي لتقديم أول عروضه على طريقة الـ«ستاند أب كوميدي» في جولة عالمية يلتقي فيها جمهوره بصورة حية على خشبة المسرح، ويطرح مواضيع متعددة تجمع الكوميديا بالإلقاء المسرحي تحت عنوان «هنيدي لايف»، وهو أول فنان عربي يخوض تجربة بهذه الضخامة. وكانت شركة «إمبريزاريو لايف» قد أعلنت عقد مؤتمر صحافي للتصريح عن تفاصيل ومواعيد العروض في حفل يستضيفه فندق أرماني، برج خليفة في 24 يونيو، بحضور النجم محمد هنيدي، إلى جانب عدد من نجوم الفن وممثلي الشركات الراعية للحدث.

ويشارك نجم الكوميديا العربي جولته الفنية العالمية كل من المغنّي وعازف الجاز اللبناني شادي الناشف، صاحب الحضور المتميز في العديد من الحفلات والبرامج التلفزيونية العربية، كما تشارك في الجولة الممثلة المصرية الصاعدة ندى موسى.

وعلّق الفنان محمد هنيدي تعبيراً عن فرحه بالتجربة الفنية الجديدة: «سعيد جداً بهذا التحدي والفرصة للتواصل مع جمهوري بأسلوب مختلف. الـ«ستاند أب كوميدي» عمل لطالما أثار فضولي لكنني كنت بانتظار الظروف والشركاء الأمثل. وأتمنى أن أرسم البسمة على وجه الجمهور في جميع أنحاء العالم».

ويعدّ الفنان محمد هنيدي أحد أشهر الممثلين الكوميديين العرب والمصريين، حيث استطاع خلال مسيرة بدأت من خشبة المسرح وتجاوزت 20 عاماً من الإبداع، أن يترك بصمته في سماء الفن الكوميدي من خلال تقديمه لجملة من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها «اسكندرية كمان وكمان» مع المخرج الكبير يوسف شاهين، لتتوالى بعدها الأعمال المميزة مثل «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«وش إجرام»، و«أمير البحار»، و«عندليب الدقي»، وغيرها.

يعتبر عرض «هنيدي لايف» إنتاجاً مشتركاً لشركتي «ليفيتي لايف» الأمريكية الرائدة في الإنتاج التلفزيوني والعروض الكوميدية الحية وشركة «إمبريزاريو لايف» الإماراتية المختصة في تطوير وتسويق المحتوى الترفيهي. كما ستقوم شركة «بوك يور ستار جلوبال» بتسويق «هنيدي لايف» في جميع أنحاء العالم.