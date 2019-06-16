دبي واحة عالمية للصناعات الإبداعية

المصدر: دبي- فادية هاني

أكد قراء «البيان» أن دبي باتت مقراً عالمياً مفضلاً وبارزاً للمزادات الفنية العالمية، بفضل مقوماتها المتميزة في حقل الثقافة والفن وتحولها مقراً ووجهة رئيسة للصناعات الإبداعية الثقافية المتنوعة، بفضل ما تمتلكه من مناخات عمل ومستلزمات تحفز ذلك إذ تستقطب معها أهل الإبداع والمستثمرين في عوالم الفن من جميع أنحاء العالم.

وبين الذين استطلعت آراؤهم في الخصوص، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسباب تحول دبي لمركز حيوي للمزادات الفنية العالمية، يعود بنسبة غالبة لكونها أصبحت واحة إبداع ومبدعين عالمية توفر أفضل شروط العمل والنتاجات الإبداعية.

جذب

وأشارت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي أن الإمارات، ودبي بشكل بارز، باتت سوقاً عالمياً للمزادات الفنية لعدة أسباب هامة، إذ برزت للعالم كوجهة متفردة سواء في الثقافة أو الاقتصاد أو التجارة، لذا فقد جذبت العديد من المستثمرين الذين استقروا ويعملون فيها، وكثيرون منهم من محبي الفن ومقتني اللوحات والقطع الفنية على اختلاف أشكالها ومضمونها.

وأضافت:«الإمارات بلد ينعم بالاستقرار والأمن والأمان، وتتميز بمقومات جذب كثيرة، وتتسم بألفة بين الناس الذين يعيشون على ارضها بسلام وتسامح، وهذه الأسباب تستقطب الفنانين ومحبي الفن، لأنهم بكل بساطة يحتاجون هذه المقومات ليتمكنوا من العيش باستقرار وممارسة أعمالهم وتجارتهم دون قلق أو حوف...».

ولفتت نجاة مكي إلى أن الإمارات بمقوماتها تلك، تمكن التجار أو المقتنين من إعادة بيع لوحاتهم أو القطع الفنية بسهولة وضمان.

تنوعمن جهته، أوضح الفنان خالد الجلاف أن دبي باتت سوقاً عالمياً للمزادات شهيرة ومتصدرة في عالمنا، فهناك الكثير من المتذوقين ومحبي الفن والمفتونين باقتنائه يعيشون على ارضها أو يسهل عليهم الوصول إليها من مختلف دول الشرق الأوسط، كون المسافة قصيرة وبالتالي يسهل الوصول إليها، أو من أي بلدان أخرى بعيدة لما تتمتع به دبي من سمعة عالمية ناصعة في عالم الفن والمزادات.

ومعرفة الجميع وإدراكهم بأنها ذات مصداقية عالية وأيضاً تقام بها العديد من المزادات الشهيرة. وقال:«ليست هذه هي الأسباب وحدها، فيمكن ملاحظة الإقبال الكبير على المعارض الفنية على اختلاف أنواعها ومضمونها وكذلك المزادات، كل ذلك يشير إلى وجود ذائقة فنية عالية سواء لدى الإماراتيين أو المقيمين أو الزائرين، والدليل كثرة الفعاليات الفنية والمزادات التي تلقى نجاحات متتالية، فالكثيرون بات لديهم شغف في اقتناء الأعمال الفنية»