دبي تستضيف أبطال «كازابلانكا» وتدفق جماهيري على عرضه الخاص

المصدر: دبي ـ البيان

منذ أن أزيح الستار عن أول عروض الفيلم المصري «كازابلانكا» خلال أول أيام العيد، والفيلم في تصاعد مستمر على سلم شباك التذاكر المصري والإماراتي.

حيث نجح في تحقيق أرقام قياسية لافتة، ليتربع على عرش قائمة الأفلام الأكثر دخلاً في السينما المصرية، بعد تخطيه حاجز 39 مليون جنيه على شباك التذاكر المصري، بينما حقق أكثر من مليون ونصف المليون درهم على شباك التذاكر الإماراتي.

أبطال «كازابلانكا» وعلى رأسهم الممثل أمير كرارة، وزميله إياد نصار، ومعهم مخرج العمل بيتر ميمي، حلوا ضيوفاً على دبي، لمشاركة الجمهور في عرض خاص للفيلم، الذي استضافته صالات فوكس سينما بمول الإمارات.

والتي تحولت إلى وجهة لجمهور كرارة ونصار، والذين تكدسوا أمام السجادة الحمراء التي مدت أمام نجوم الفيلم، في مشهد يعيد إلى الذاكرة ما تشهده مدن لوس انجليس ونيويورك ولندن خلال افتتاحيات الأفلام.

حضور جماهيري

تجمع الجمهور فاق توقعات صناع الفيلم، وإدارة صالات فوكس سينما، مع بدء تدفق الجماهير والاحتشاد في الساحة الخاصة بالسينما، بدءاً من الساعة السادسة مساءً.

حيث اضطر الجمهور للانتظار أكثر من ساعتين، «إكراماً» لأمير كرارة ورفقته، الذين لم يبخلوا بتواصلهم مع الجمهور، متيحين الفرصة أمام الجميع لالتقاط صور تذكارية، ممهورة بتواقيع النجمين، قبيل بدء عرض الفيلم الذي فتحت له فوكس سينما نحو 8 صالات، من أجل استيعاب الجمهور الذي افترش الأرض في صالة العرض الرئيسية.

الممثل أمير كرارة، في كلمته للجمهور، أعرب عن سعادته بالتواجد في دبي، وبمشاهدته للفيلم مع جمهوره الإماراتي، مؤكداً في حديثه أنه يعتبر الإمارات بلده الثاني، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور. وقال: أنا سعيد بمتابعتي للفيلم مع الجمهور الإماراتي، وأتمنى أن ينال إعجابكم.

وأضاف: أنا «عازم الإمارات كلها النهاردة»، تعبيراً عن إعجابه بالاحتشاد الجماهيري الذي شهده افتتاح الفيلم، الذي يدور في قالب الأكشن، وضمن توليفة خاصة امتازت بصبغتها الهوليوودية.

زيارة كرارة واياد نصار والمخرج بيتر ميمي، برفقة المنتج يوسف الطاهر إلى دبي، تأتي ضمن جولة خاصة يقومون بها، في عدد من الدول العربية والأجنبية للاحتفال بنجاح العمل وتحقيقه لإيرادات عالية، لا سيما وأنه يتوقع أن يتم افتتاح الفيلم قريباً في صالات الولايات المتحدة والصين.

يذكر أن أحداث الفيلم تدور حول ثلاثة أصدقاء يشكّلون عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، إلا أن أحدهم يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي والهروب إلى المغرب، لتبدأ بعدها عمليات تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

الفيلم من قصة وسيناريو وحوار هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، أحمد داش، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، إلى جانب مشاركة متميزة للممثل المغربي محمد مفتاح، والتركي العالمي هاليد أرجنتش، بطل مسلسل «حريم السلطان».